Ferrari dominuje w ostatnim dniu testów F1 w Bahrajnie. McLaren traci cenny czas na torze

Charles Leclerc zdominował tabelę czasów podczas drugiej tury przedsezonowych testów Formuły 1 w Bahrajnie, kończąc ostatni dzień testów z przewagą niemal sekundy nad resztą stawki. Tymczasem McLaren zmagał się z problemami, przez które stracił istotny czas na torze.

Leclerc najszybszy na koniec testów F1

Sześć dni oficjalnych testów na torze Bahrain International Circuit dobiegło końca w piątek, wieńcząc jeden z najbardziej intrygujących okresów przygotowawczych ostatnich lat. W ostatniej godzinie drugiej tury testów warunki na torze były najlepsze w całym tygodniu. Ferrari zdecydowało się wówczas na symulację kwalifikacyjną z nastawieniem na maksymalne osiągi. Leclerc już w pierwszej sesji dnia uzyskał czas 1:33.689, który pozwolił mu utrzymać prowadzenie także po pierwszej godzinie popołudniowych jazd. W drugiej godzinie poprawił swój wynik na 1:33.162, umacniając się na czele tabeli.