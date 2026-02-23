Zaloguj się lub Zarejestruj

Ferrari dominuje w ostatnim dniu testów F1 w Bahrajnie. McLaren traci cenny czas na torze

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/23 11:00
Scuderia Ferrari na czele z Charlsem Leclerciem zakończyli ostatni dzień testów F1 przed sezonem 2026 na szczycie tabeli.

Charles Leclerc zdominował tabelę czasów podczas drugiej tury przedsezonowych testów Formuły 1 w Bahrajnie, kończąc ostatni dzień testów z przewagą niemal sekundy nad resztą stawki. Tymczasem McLaren zmagał się z problemami, przez które stracił istotny czas na torze.

Ferrari – Charles Leclerc

Leclerc najszybszy na koniec testów F1

Sześć dni oficjalnych testów na torze Bahrain International Circuit dobiegło końca w piątek, wieńcząc jeden z najbardziej intrygujących okresów przygotowawczych ostatnich lat. W ostatniej godzinie drugiej tury testów warunki na torze były najlepsze w całym tygodniu. Ferrari zdecydowało się wówczas na symulację kwalifikacyjną z nastawieniem na maksymalne osiągi. Leclerc już w pierwszej sesji dnia uzyskał czas 1:33.689, który pozwolił mu utrzymać prowadzenie także po pierwszej godzinie popołudniowych jazd. W drugiej godzinie poprawił swój wynik na 1:33.162, umacniając się na czele tabeli.

Na niespełna godzinę przed końcem dnia Monakijczyk rozświetlił ekrany pomiaru czasu, ustanawiając najlepszy rezultat całych testów, a mianowicie imponujące 1:31.992. Ostatecznie był szybszy od rywali o 0,879 sekundy i nikt nie był w stanie zagrozić temu wynikowi do końca sesji. Kierowca Ferrari przejechał w piątek ponad 130 okrążeń za kierownicą modelu SF-26, potwierdzając zarówno tempo, jak i solidne przygotowanie samochodu.

Drugie miejsce zajął aktualny mistrz świata, Lando Norris, który uzyskał czas 1:32.871. Popołudniowa sesja w wykonaniu McLarena nie przebiegła jednak bezproblemowo, co kosztowało zespół cenny czas na torze i ograniczyło możliwość pełnej realizacji programu testowego. Na trzeciej pozycji uplasował się Max Verstappen, który nie zdołał zejść z czasem poniżej 1:33 sek. Ferrari kończy więc testy w Bahrajnie w znakomitych nastrojach, wysyłając wyraźny sygnał do rywali i fanów przed startem sezonu 2026 Formuły 1. Czy to w końcu będzie rok Ferrari?

Wyniki ostatniego dnia testów F1 2026
Crash.net

Źródło:https://www.crash.net/f1/results/1089917/1/f1-2026-bahrain-pre-season-test-2-day-3-results-8am

Tagi:

News
wyścigi
samochody
testy
F1
mistrzostwa świata
Formuła 1
sport
motoryzacja
Ferrari
Wyścigowe
Motorsport
wyścigi samochodowe
bolid
Max Verstappen
Lando Norris
Ferrari SF-26
Charles Leclerc
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

