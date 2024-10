Pecetowcy niezadowoleni z Diablo 4: Vessel of Hatred? Rekordowa popularność na Steam, ale niskie oceny

Nowy dodatek do Diablo 4 nie spodobał się pecetowym graczom.

Odbiór Vessel of Hatred na Steamie nie jest jednoznacznie entuzjastyczny. Jak na razie opinie są w dużej mierze mieszane, co jest wypadkową około 350 głosów. Warto jednak dodać, że tendencja jest wzrostowa, bo jeszcze 8 października recenzje były w dużej mierze negatywne. Blizzardowi oberwało się m.in. za opóźnienie premiery , choć wynosiło zaledwie kilka godzin. Prócz tego, zwracana jest uwaga na problemy z łącznością oraz problemy z aktywacją zawartości dodatku. Z opinii wyłania się też ogólne przekonanie, że ​​to rozszerzenie nie dodaje niczego naprawdę nowego.

Premiera nowego dodatku do Diablo 4, zatytułowanego Vessel of Hatred, przyniosła wiele emocji. Z jednej strony, gra od Blizzarda odnotowała imponujący wzrost liczby jednoczesnych graczy na Steamie. W ciągu zaledwie kilku godzin od nieco opóźnionego startu, liczba aktywnych graczy osiągnęła rekordowe 46 014 osób. Z drugiej jednak strony, gra bombardowana jest krytycznymi komentarzami pecetowych graczy.

Tak jak jednak zasugerowałem, tendencja wystawianych ocen jest wzrostowa, a biorąc pod uwagę, że gra zbiera bardzo dobre opinie krytyków, można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że już wkrótce ocena gry na Steam będzie zgoła inna. Blizzard musi jednak wykonać konkretną pracę. I poprawić jakość publikowanego produktu zwłaszcza w dniu premiery.

Ale nie jest to przypadek tylko Blizzarda. Przypomnijmy, że podobna sytuacja miała niedawno w przypadku premiery kolejnej gry God of War na PC. Tam z kolei kością niezgody była konieczność rejestracji poprzez konto PlayStation. Ten powód wystarczył graczom pecetowym, by wystawić grze na samym początku bardzo niskie oceny na Steam.