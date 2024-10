Blizzard chwali się wysokimi ocenami Diablo 4: Vessel of Hatred. Trailer z pochwałami trafił do sieci

Diablo 4: Vessel of Hatred na trailerze z pochwałami od recenzentów

Jak wspomnieliśmy powyżej, dodatek do Diablo 4 spotkał się bardzo ciepłym odbiorem wśród recenzentów. Średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi obecnie 85/100 na podstawie 34 opinii. Wysokie noty nie umknęły oczywiście Blizzardowi, który postanowił podzielić się trailerem przedstawiającym najlepsze opinie.

Na materiale widzimy opinie mówiące między innymi, że Diablo 4 to „jeden z najlepszych RPGów akcji ostatniej dekady”, a premiera dodatku sprawiła, że „nie było lepszego momentu, by wskoczyć do gry”. Vessel of Hatred ma również stanowić „niesamowite rozszerzenie” i „jedną z największych premier roku”.