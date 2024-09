God of War Ragnarok już na PC. Graczy frutrsuje jeden fakt

Od 19 września God of War: Ragnarok jest dostępny Steam. Można mówić o sukcesie, choć recenzje są póki co umiarkowanie pozytywne. Te negatywne krytyką pewien frustrujący wymóg. W czym rzecz?

Podobny problem wystąpił wcześniej w przypadku Helldivers 2, gdzie Arrowhead planowało połączenie kont Steam z PlayStation Network, co spotkało się z mieszanymi reakcjami. Choć niektóre osoby doceniły ten krok jako próbę zrównoważenia rozgrywki, inni uznali to za nadmierny “mikromanagement”, który ogranicza przyjemność z gry. Teraz, w kontekście God of War: Ragnarok, wielu graczy odczuwa podobne niezadowolenie, co stawia pod znakiem zapytania sens integracji kont.