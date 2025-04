Branża gier żegna weterana. Nie żyje Bill Petras z Blizzard Entertainment

Billy i ja zaczęliśmy pracę w Blizzardzie w tym samym tygodniu i byliśmy bliskimi przyjaciółmi przez 28 lat. Będzie mi brakować naszych długich, pełnych dygresji rozmów o życiu, tworzeniu gier, grach, sztuce, komiksach, zabawkach, filmach o potworach i Conanie. Bardzo mi go brakuje i wiem, że wszyscy, którzy go znali, czują to samo. – przekazał Huggins.

Piszę, by przekazać druzgocącą wiadomość. Bill Petras, legenda branży gier, niespodziewanie odszedł. Billy był niezwykle utalentowanym artystą, który przez niemal dwie dekady pracował w Blizzard Entertainment. Był ogromnie dumny ze swojej pracy, szczególnie z roli dyrektora artystycznego przy World of Warcraft i Overwatch.

James Waugh, były starszy dyrektor ds. fabuły i rozwoju kreatywnego w Blizzard, również podzielił się swoimi wspomnieniami o Petrasie na LinkedIn, opisując go jako osobę o wielkim sercu i autentyczną, która głęboko troszczyła się o innych.

Znaczną część swojej kariery Petras spędził w Blizzard Entertainment. Jego pierwsza przygoda ze studiem rozpoczęła się w latach 90. i trwała do 2005 roku. W tym czasie pracował nad takimi franczyzami jak StarCraft i World of Warcraft. Po opuszczeniu Blizzarda założył Red 5 Studios Inc. Jednak w 2010 roku powrócił do Blizzardu, gdzie powierzono mu zadanie kierowania produkcją gry Overwatch jako dyrektor artystyczny.