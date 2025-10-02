Peaky Blinders powróci z nowym serialem. Historia rodziny Shelbych wkracza w nową erę

Nie tylko powstający film, ale również nowy serial od BBC i Netflixa.

Twórca Peaky Blinders, Steven Knight, oficjalnie potwierdził, że losy rodziny Shelbych nie zakończą się na szóstej odsłonie kultowego serialu ani na nadchodzącym filmie pełnometrażowym. BBC oraz Netflix zamówiły bowiem od razu aż dwa sezony nowego sześcioodcinkowego serialu. Peaky Blinders – powstaje nowy serial, będący kontynuacją filmu Projekt będzie bezpośrednią kontynuacją zapowiedzianego filmu, który jest obecnie w fazie postprodukcji i powinien trafić do widzów w przyszłym roku. Szczegóły dotyczące obsady nowych produkcji nie są jeszcze znane, wiadomo natomiast, że akcja przeniesie nas w kolejne lata burzliwej historii miasta oraz samej rodziny. Obecnie nie wiadomo, kto powróci z obsady filmu. Możemy spodziewać się, że jednym z bohaterów będzie postać, w którą wciela się Cillian Muprhy.

Akcja rozpocznie się w 1953 roku. Birmingham, zniszczone w czasie II wojny światowej, będzie próbowało podnieść się z ruin i stworzyć nową przyszłość z betonu i stali. Rekonstrukcja miasta stanie się polem brutalnej rywalizacji o władzę i wpływy, a rodzina Shelbych ponownie znajdzie się w samym centrum wydarzeń. Nowy serial zostanie zrealizowany w studiu Digbeth Loc. w Birmingham, należącym do Stevena Knighta. Za produkcję odpowiadają Kudos oraz Garrison Drama, które wcześniej pracowały przy wszystkich sezonach serialu i nadchodzącym filmie. Producentami wykonawczymi zostali m.in. sam Knight, Cillian Murphy, Karen Wilson, Martin Haines, Jamie Glazebrook oraz Jo McClellan z BBC. Projekty wspierać będą również Mona Qureshi i Toby Bentley z ramienia Netfliksa. Steven Knight w oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że rozwinięcie tej historii było dla niego naturalnym krokiem: Jestem zachwycony, że mogę ogłosić nowy rozdział w historii Peaky Blinders. Po raz kolejny wracamy do Birmingham, miasta, które powstaje z popiołów bombardowania. Nowe pokolenie Shelbych przejmuje stery, a ta podróż będzie prawdziwym szaleństwem – powiedział twórca serii.

Podobny entuzjazm wyraziła Mona Qureshi z Netfliksa: Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani rozpoczęciem nowego rozdziału Peaky Blinders razem z naszymi wspaniałymi partnerami z Kudos, Garrison Drama i BBC. Niewielu współczesnych twórców może równać się ze Stevenem Knightem i z niecierpliwością czekamy na jego powrót do ulic Birmingham oraz do nowego pokolenia rodziny Shelbych. Wraz z globalną publicznością jesteśmy gotowi ponownie dać się porwać tej historii – podkreśliła przedstawicielka platformy. Również BBC widzi w projekcie wielki potencjał: Ten przełomowy serial zrobił ogromne wrażenie, gdy 12 lat temu pojawił się na naszych ekranach i do dziś pozostaje jedną z najbardziej uwielbianych produkcji BBC. Steven po raz kolejny pokazał swój talent i nie mogę się doczekać, aż jego scenariusze zostaną ożywione podczas zdjęć w Birmingham. Współpraca z Kudos, Garrison Drama i Netfliksem to gwarancja epickiego widowiska. Fani mogą być pewni, że czeka ich wiele emocji – powiedziała Lindsay Salt, dyrektorka BBC Drama. Pierwszy sezon Peaky Blinders miał premierę w 2013 roku na antenie BBC Two i szybko zdobył międzynarodową popularność, szczególnie po debiucie w Netfliksie. Serial zdobył prestiżowe nagrody, w tym BAFTA dla najlepszej produkcji dramatycznej, i doczekał się sześciu sezonów zakończonych w 2022 roku. Od tego czasu marka rozrosła się w prawdziwe imperium – od książek, przez linie odzieżowe, aż po grę wideo, balet i teatr immersyjny.

