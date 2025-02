To nie koniec Peaky Blinders. Nadchodzący film jednak nie zakończy serii

Teraz go montujemy. Powiedziałbym to w każdym przypadku, prawda? Ale naprawdę jest fantastyczny. Mamy, moim zdaniem, najlepszych brytyjskich aktorów w jednym miejscu, w tym Stephena [Grahama].

Następnie dodał, że żaden fan serialu nie będzie rozczarowany. Wyznał, że to odpowiedni sposób, aby zakończyć tę część historii.

To, co oglądam – surowe ujęcia, wstępne montaże – nikt nie będzie rozczarowany. To coś naprawdę niezwykłego. To bardzo odpowiedni sposób na zakończenie tej części historii Peaky.