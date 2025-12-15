Zaloguj się lub Zarejestruj

26 lat temu powstał najlepszy odcinek Buffy: Postrach wampirów. Tego rekordu nic nie przebiło

Jakub Piwoński
2025/12/15 09:40
Właśnie trwają prace nad rebootem serii, a my przypominany historyczny moment tego kultowego serialu.

Buffy: Postrach wampirów od momentu premiery w 1997 roku stała się jednym z filarów telewizji gatunkowej. Serial nie tylko zapewnił Sarah Michelle Gellar status ikony popkultury, ale też ugruntował pozycję Jossa Whedona jako jednego z najważniejszych twórców geekowskiej ery przełomu wieków. Buffy wyznaczała nowe standardy długiej narracji serialowej, przełamywała tematyczne tabu i nie bała się formalnych eksperymentów — zwłaszcza wtedy, gdy groziła jej rutyna. Przypominamy moment, gdy ta rutyna została przełamana.

Hush
Hush

To najlepszy odcinek serialu Buffy: Postrach wampirów?

Dokładnie 14 grudnia 1999 roku, 26 lat temu, zadebiutował odcinek, który do dziś uznawany jest za absolutnie najlepszy w historii serii. Mowa o Hush (sezon 4, odcinek 10), wyreżyserowanym i napisanym przez Whedona. Powstał on jako reakcja na zarzuty, że siłą Buffy są wyłącznie dialogi. Twórca postanowił więc… niemal całkowicie je odebrać.

W Hush mieszkańcy Sunnydale tracą głosy za sprawą upiornych Dżentelmenów — baśniowych potworów kradnących serca swoich ofiar. Cisza staje się tu zarówno narzędziem grozy, jak i katalizatorem emocji. Brak dialogów obnaża problemy bohaterów, ale też pozwala im nawiązać relacje, które zdefiniują dalsze losy serialu — od pierwszego pocałunku Buffy i Riley’a po narodziny więzi Willow i Tary.

GramTV przedstawia:

Dżentelmeni do dziś uchodzą za jednych z najstraszniejszych antagonistów w historii telewizji, a minimalistyczna forma, muzyka Christophe’a Becka i finałowa scena pozbawiona nawet podkładu dźwiękowego tylko wzmacniają siłę przekazu. Hush błyskawicznie stał się kultowy i pozostaje jednym z najwyżej ocenianych odcinków Buffy w historii. Serial zanotował wynik 9.7/10, na IMDB, przechodząc w ten sposób do historii, bo stając na jednej półce obok odcinków takich gigantów jak Rodzina Soprano, Prawo ulicy, Breaking Bad.

Przypomnijmy, że trwają obecnie prace nad rebootem serii. Do swojej roli po latach wraca Sarah Michelle Gellar.

Popkultura
serial
Joss Whedon
Buffy postrach wampirów
Sarah Michelle Gellar
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:49

Boje się co wymyślą w tym "reboocie".




