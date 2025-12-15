26 lat temu powstał najlepszy odcinek Buffy: Postrach wampirów. Tego rekordu nic nie przebiło

Buffy: Postrach wampirów od momentu premiery w 1997 roku stała się jednym z filarów telewizji gatunkowej. Serial nie tylko zapewnił Sarah Michelle Gellar status ikony popkultury, ale też ugruntował pozycję Jossa Whedona jako jednego z najważniejszych twórców geekowskiej ery przełomu wieków. Buffy wyznaczała nowe standardy długiej narracji serialowej, przełamywała tematyczne tabu i nie bała się formalnych eksperymentów — zwłaszcza wtedy, gdy groziła jej rutyna. Przypominamy moment, gdy ta rutyna została przełamana.

To najlepszy odcinek serialu Buffy: Postrach wampirów?

Dokładnie 14 grudnia 1999 roku, 26 lat temu, zadebiutował odcinek, który do dziś uznawany jest za absolutnie najlepszy w historii serii. Mowa o Hush (sezon 4, odcinek 10), wyreżyserowanym i napisanym przez Whedona. Powstał on jako reakcja na zarzuty, że siłą Buffy są wyłącznie dialogi. Twórca postanowił więc… niemal całkowicie je odebrać.