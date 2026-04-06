PC znika z opisów PlayStation Studios. Sony zmienia przekaz

Maciej Petryszyn
2026/04/06 11:45
Mimo upływu czasu Sony nadal nie wydało żadnego oficjalnego komunikatu w kwestii rezygnacji z wydawania portów swoich gier na PC. Jak to się jednak popularnie mówi, są znaki.

Tym razem znajdziemy je na oficjalnej stronie PlayStation. Zmiany, do których tam doszło, potwierdzają, że dobrze, jeżeli chodzi o gry z PS5 na komputerach osobistych, to już było.

PlayStation Studios
PC znika z opisów PlayStation Studios

Po raz pierwszy uwagę na sprawę za pośrednictwem serwisu X zwrócił użytkownik Zuby_Tech. Jak się okazuje, na stronie, na której prezentowane są wewnętrzne studia Sony, zmodyfikowano opisy poszczególnych ekip. Szczególnie istotne są tutaj zmiany dokonane przy Valkyrie Entertainment, które pomagało w pracach nad God of War Ragnarok, oraz XDEV – zespole współdziałającym przy obu odsłonach Death Stranding. W przypadku Valkyrie opis brzmiał:

Cenione studio znane z produkcji wysokiej jakości treści na różne platformy, od konsol po PC.

Teraz jednak zmianka o PC została całkowicie usunięta. Z kolei w temacie XDEV zmodyfikowano zdanie dotyczące współpracy ze studiami zewnętrznymi. Nowe jego brzmienie kładzie silny nacisk właśnie na konsolę Sony, czego wcześniej nie było:

Partnerstwo z utalentowanymi niezależnymi studiami w celu wydawania ekscytujących, ekskluzywnych tytułów dla graczy PlayStation na całym świecie.

To kolejne sygnały wskazujące, że po kilku latach Sony zamierza wrócić do ekskluzywności. Przypomnijmy, że tę zarzucono jeszcze w 2020 roku, gdy na komputery osobiste wydano Horizon Zero Dawn. Od tego czasu na PC pojawiła się spora liczba portów, w tym m.in. dwie odsłony God of War, kolejna część Horizona, trzy gry z serii Marvel’s Spider-Man czy też produkcje z serii The Last of Us i Uncharted.

Niemniej już w marcu pojawiły się doniesienia, jakoby Japoński gigant zamierzał opuścić rynek PC. Z tego też powodu na komputery nie trafi prawdopodobnie m.in. Ghost of Yotei, chociaż plotkuje się, że port był praktycznie gotowy. Smakiem komputerowa społeczność ma obejść się również w kwestii Marvel’s Wolverine czy też Saros.

Źródło:https://www.neowin.net/news/playstation-website-changes-hint-at-sonys-move-away-from-pc/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

