Patryk Vega przestał generować miliony. Jego firmy notują straty, a Pitbull okazał się wielką finansową klapą

Czy reżyser wróci jeszcze do swojej dawnej formy?

Coraz mniej widzów w kinach przełożyło się na spore straty finansów, które zanotowało Vega Investments w ostatnich dwóch latach. W 2020 roku kapitał własny spółki wyniósł -9,3 mln zł, zaś w 2021 roku urósł do -17,03 mln zł. W ubiegłym roku koszty operacyjne wyniosły aż 16,02 mln zł, z czego 14,25 mln zł to usługi obce, a 1,55 mln zł zostało przeznaczonych na wynagrodzenia, zaś wpływy tylko 8,53 mln zł. Tym samym Vega Investments zanotowało stratę 7,49 mln zł netto.

Nie lepiej wygląda to w przypadku Vega Investments Coverman, która odpowiada za zagraniczną dystrybucję filmów Patryka Vegi. Jednym z największych wpadek była premiera Exodusu, czyli anglojęzycznej wersji Pitbulla, na którą niewielu widzów wybrało się do kina. Jednym z powodów było wprowadzenie filmu do kin, kiedy w wielu europejskich krajach nadal obowiązywały obostrzenia sanitarne, takie jak noszenie maseczek.