Recenzja filmu Niewidzialna wojna. Wszystkie grzechy Patryka Vegi

Narcyzm

Niewielu polskich reżyserów zasługuje na własne filmy biograficzne, ale co by nie mówić o Patryku Vegi, to zalicza się do tego wąskiego grona. Nie tylko ze względu na jego mniej lub bardziej wątpliwie jakościowo dzieła, ale liczne kontrowersje, które wywołuje swoją osobą i najróżniejszymi powiązaniami, głównie z organami ścigania. Jego biografia powinna być więc rasowym kinem akcji, inspirowanym amerykańskimi historiami o wielkich upadkach, które doprowadziły do bolesnego odbicia i nieoczekiwanego wzlotu. Na to jednak potrzeba odpowiedniego rzemieślnika, człowieka z wizją, którą odpowiednio przedstawiłby na ekranie. Niestety Patryk Vega nie ma takich umiejętności.