Patrick Schwarzenegger najwyraźniej przeżywa swoje 5 minut w Hollywood. Po roli w Pokolenie V i angażu w trzecim sezonie Białego Lotosu, okazuje się, że aktor próbował także swoich sił jako Superman. Niestety, nie wywołał większego wrażenia podczas castingu.

Patrick Schwarzenegger chciał zagrać Supermana. Coś jednak poszło nie tak

Podczas rozmowy w podcaście Happy Sad Confused, syn Arnolda Schwarzeneggera zdradził, że brał udział w przesłuchaniach do nadchodzącego filmu Superman Jamesa Gunna (tak, ten film, który wciąż boryka sie z problemami). Było to jedno z trzech podejść aktora do świata superbohaterów – wcześniej ubiegał się o rolę Homelandera w The Boys i Golden Boya w Gen V, gdzie ostatecznie dostał angaż.