Pathologic 3 pozwoli cofać czas i naprawiać błędy. Gra stawia na eksperymenty zamiast karania gracza

Twórcy podkreślają, że to nie są dodatki – to fundamenty rozgrywki. Niektóre lokacje, zakończenia i wątki fabularne będą możliwe do odkrycia tylko przy określonych kombinacjach decyzji i przyczynowo-skutkowych układach wydarzeń.

Nie chodzi nam o oczywiste dobre i złe wybory. Staraliśmy się, by było ich jak najmniej.

Pathologic 3 wydaje się być zupełnie innym podejściem do idei porażki w grach. Zamiast karać gracza za błędy, gra zachęca do ich popełniania i eksperymentowania, do zadawania sobie pytań “co by było, gdyby” zamiast szukania jednej właściwej odpowiedzi. W czasach, gdy gracze mają dostęp do tysięcy poradników i analiz, Ice-Pick Lodge zachęca do próbowania samemu.