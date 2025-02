Darmowy prolog Pathologic 3 z datą premiery. Będzie to okazja do sprawdzenia świata gry

Tak informowaliśmy jakiś czas temu, studio Ice-Pick Lodge już niedługo podzieli się darmowym prologiem do Pathologic 3 - jest to kolejna przygodowa gra RPG z widokiem z pierwszej osoby oraz elementami survivalu oraz filozofii. Poznaliśmy datę premiery darmowego wprowadzenia do historii głównego bohatera: Bachelora.

Pathologic 3: Quarantine - kiedy otrzymamy darmowy prolog?

Według informacji podanych przez twórców, czyli wydawcę HypeTrain Digital oraz wspomniane już Ice-Pick Lodge, darmowy prolog Pathologic 3: Quarantine zostanie udostępniony wyłącznie na PC za pośrednictwem Steam 17 marca. Trzecia odsłona serii ma kontynuować pomysły, które poznaliśmy przy okazji Pathologic 2. Nowy tytuł początkowo miał zostać wydany jako dodatek do “dwójki”, lecz deweloperzy postanowili stworzyć odrębną produkcję.