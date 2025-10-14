Pathologic 3 ma już datę premiery na PC. Gracze mogą też sprawdzić wersję demo

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Pathologic 3 pozwoli cofać czas i naprawiać błędy. Dzisiaj mamy natomiast kolejne wieści, które z pewnością zainteresują graczy zainteresowanych wspomnianym tytułem. HypeTrain Digital i deweloperzy ze studia Ice-Pick Lodge ujawnili bowiem dokładną datę premiery nowego Pathologic.

Wiemy, kiedy odbędzie się premiera Pathologic 3 na PC

Zgodnie z przekazanymi informacjami Pathologic 3 zadebiutuje na PC dokładnie 9 stycznia 2026 roku. Wraz z datą premiery twórcy oddali również w ręce użytkowników komputerów osobistych wersję demonstracyjną wspomnianej produkcji. Udostępnione przez deweloperów demo pozwala zapoznać się z „fragmentem początku” nadchodzącej gry.