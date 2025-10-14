Pathologic 3 ma już datę premiery na PC. Gracze mogą też sprawdzić wersję demo

Wiemy, kiedy produkcja studia Ice-Pick Lodge zadebiutuje na komputerach osobistych.
Jakiś czas temu informowaliśmy, że Pathologic 3 pozwoli cofać czas i naprawiać błędy. Dzisiaj mamy natomiast kolejne wieści, które z pewnością zainteresują graczy zainteresowanych wspomnianym tytułem. HypeTrain Digital i deweloperzy ze studia Ice-Pick Lodge ujawnili bowiem dokładną datę premiery nowego Pathologic.
Wiemy, kiedy odbędzie się premiera Pathologic 3 na PC
Zgodnie z przekazanymi informacjami Pathologic 3 zadebiutuje na PC dokładnie 9 stycznia 2026 roku. Wraz z datą premiery twórcy oddali również w ręce użytkowników komputerów osobistych wersję demonstracyjną wspomnianej produkcji. Udostępnione przez deweloperów demo pozwala zapoznać się z „fragmentem początku” nadchodzącej gry.
Kawaler Daniil Dankovsky jest młodym lekarzem ze stolicy. Jego poszukiwania tajemnicy nieśmiertelności zaprowadzają go do odległego miasta, które ogarnęła tajemnicza zaraza, która zniszczy je w ciągu 12 dni. Teraz musi zbadać samo miasto, jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – znaleźć odpowiedzi na swoje liczne pytania i spróbować powstrzymać nieustającą epidemię – czytamy w opisie gry.
Na koniec warto dodać, że Pathologic 3 zmierza nie tylko na PC, ale także na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niestety HypeTrain Digital i deweloperzy ze studia Ice-Pick Lodge nie ujawnili, kiedy gra zadebiutuje na konsolach Sony i Microsoftu. Wiadomo jedynie, że ma to nastąpić w „późniejszym czasie”.
