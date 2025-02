Path of Exile 2 zostanie nieco ułatwione. Szczegóły nowej aktualizacji

Patch 0.1.1 wprowadził możliwość sześciokrotnego odrodzenia się przy bossie Arbiter of Ash. Wtedy też GGG zapowiedziało, że również kolejni bossowie mogą otrzymać podobną mechanikę. Tak też się stanie i gracze będą mogli odrodzić się maksymalnie pięć razy w walce z Olrothem, a także w obszarach Twisted Domain oraz Crux of Nothingness, w zależności od wybranego poziomu trudności.

Path of Exile 2 – szczegóły nowej aktualizacji

Path of Exile 2 – szczegóły nowej aktualizacji

Path of Exile 2 – szczegóły nowej aktualizacji

Wydane w ubiegłym roku w ramach wczesnego dostępu Path of Exile 2 zebrało mnóstwo uwag od graczy i Grinding Gear Games jeszcze pod koniec stycznia wydało komunikat, w którym zapewnili fanów, że chcą dostarczyć im jak najlepszą obsługę klienta. Swojego słowa chcą dotrzymać ujawniając m.in. szczegóły nowej aktualizacji do swojej gry, która trafi na serwery jeszcze w tym tygodniu. Update 0.1.1c doczeka się wkrótce pełnego omówienia, ale już teraz deweloperzy uchylili rąbka tajemnicy, czego możemy oczekiwać. Z podanych zmian wynika, że tytuł zostanie nieco ułatwiony.

Kolejnymi ułatwieniami będzie dodanie większej liczby punktów kontrolnych na kilku mapach oraz zmienienie ich rozmieszczenia. Aktualizacja doda także do minimapy ikony strongboxów, a ikony mechanik ligowych nie będą więcej znikać, niezależnie od odległości, co ułatwi graczom do nich powrót. Ostatnią duża zmianą jest możliwość przechodzenia minionów przez mniejsze szczeliny.