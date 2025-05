Path of Exile 2 z ogromnymi zmianami w systemie łupów. Blizzard - watch and learn

Studio Grinding Gear Games opublikowało pełną listę zmian dla patcha 0.2.0g do Path of Exile 2, a jego główną atrakcją jest kompletny przegląd i przebudowa systemu dropów.

Premiera gry we wczesnym dostępie w grudniu 2024 roku okazała się sukcesem, jednak z czasem pojawiły się głosy krytyki ze strony graczy, szczególnie po aktualizacji Dawn of the Hunt, która osłabiła wiele popularnych buildów. Mimo wszystko studio Grinding Gear Games intensywnie pracuje nad poprawą swojej gry co widać po kolejnym, solidnym patchu.

Path of Exile 2 z przebudowanym systemem łupów

Patch 0.2.0g, który zadebiutował 1 maja 2025 roku, wprowadza szereg długo wyczekiwanych zmian: