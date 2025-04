Path of Exile z nową, darmową zawartością. Twórcy wciąż pracują nad kolejną łatką

Choć wydarzenie Legacy of Phrecia dobiega końca, a aktualizacja 3.26 zadebiutuje dopiero w czerwcu, twórcy Path of Exile nie zostawiają społeczności bez zajęcia. W przyszłym tygodniu udostępnionych zostanie 15 darmowych szablonów Lig Prywatnych, z których będzie można korzystać do końca maja.

Path of Exile - darmowe ligi

Każdy z przygotowanych przez zespół zajmujący się pierwszym Path of Exile szablonów bazuje na mechanice Settlers of Kalguur i może pomieścić do 20 tysięcy graczy. Nie pozwalają one na wprowadzanie własnych modyfikatorów, ale różnią się poziomem trudności i charakterem wyzwań.