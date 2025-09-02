Path of Exile 2 z ogromnym zainteresowaniem. Darmowy weekend wielkim sukcesem

Od momentu debiutu w formule wczesnego dostępu produkcja Grinding Gear Games przyciągała ogromną liczbę fanów. Tuż po premierze rekord aktywności wyniósł 578 569 graczy, ale od tamtej pory liczba ta systematycznie spadała, stabilizując się na poziomie od 10 do 15 tysięcy osób.

Path of Exile 2 znów znalazło się w centrum uwagi graczy. W miniony weekend liczba osób bawiących się jednocześnie na Steamie była niemal trzydzieści razy większa niż zazwyczaj. Według danych z serwisu SteamDB gra 31 sierpnia osiągnęła imponujący wynik ponad 353 tysięcy równoczesnych graczy, co jest największym skokiem aktywności od czasu premiery w grudniu 2024 roku.

Chcieliśmy, aby cała społeczność mogła sprawdzić nową zawartość, dlatego przez weekend otworzyliśmy dostęp do gry wszystkim zainteresowanym – ogłosili twórcy.

Najważniejszym powodem tak ogromnego zainteresowania była decyzja studia, aby udostępnić Path of Exile 2 za darmo w ramach specjalnej akcji towarzyszącej premierze dużej aktualizacji. Zwykle, aby rozpocząć zabawę, gracze muszą wykupić pakiet wspierający o wartości co najmniej 124,87 zł. Tym razem każdy mógł wypróbować tytuł bez żadnych kosztów.

Na popularność wpłynęła także nowa zawartość wprowadzona wraz z aktualizacją Third Edict, która zadebiutowała 29 sierpnia. Łatka oznaczona numerem 0.3 wprowadziła do kampanii czwarty akt, rozgrywający się na archipelagu Ngamakanui zamieszkiwanym przez Karui. Dodano także nowych przeciwników, w tym bossów, oraz aż 25 map endgame, a także świeże wyzwania dla najbardziej doświadczonych graczy i jedną z najbardziej oczekiwanych nowości przez graczy.

Aktualizacja nie tylko rozszerza fabułę, ale też wzmacnia wszystkie główne klasy postaci, wprowadza zmiany w systemie rzemiosła i oferuje zupełnie nowe mechaniki na końcowych etapach gry – poinformowało studio Grinding Gear Games.

Choć tak spektakularny wzrost zainteresowania jest powodem do radości dla twórców, trudno się spodziewać, że utrzyma się on na dłuższą metę. Po zakończeniu darmowego weekendu liczba aktywnych graczy z pewnością spadnie, a część fanów zapewne wróci do pierwszej części serii.

Warto przypomnieć, że oryginalne Path of Exile wciąż cieszy się ogromną popularnością. Jeszcze na początku tego roku to właśnie pierwsza odsłona serii przyciągnęła więcej graczy niż sequel. Po premierze dodatku Secrets of the Atlas liczba aktywnych osób przekroczyła 180 tysięcy, podczas gdy druga część miała w tym czasie jedynie około 20 tysięcy równoczesnych graczy.