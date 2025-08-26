Zaloguj się lub Zarejestruj

Path of Exile 2 z nowością, na którą fani czekali długimi latami

Mikołaj Berlik
2025/08/26 19:00
0
0

Nowa funkcja eliminuje problem spotykający wiele osób.

Jedną z największych nowości aktualizacji The Third Edict do Path of Exile 2 będzie asynchroniczny handel, dzięki któremu gracze po raz pierwszy zyskają możliwość kupowania przedmiotów bez udziału sprzedającego. Teraz GGG ujawniło kolejne udogodnienie – wbudowaną w grę przeglądarkę rynku.

Path of Exile 2
Path of Exile 2

Wewnętrzny market w Path of Exile 2

Do tej pory zakupy wymagały korzystania ze strony internetowej, co od lat uznawano za niewygodne rozwiązanie. W aktualizacji 0.3.0 pojawi się jednak wewnętrzny market, pozwalający na przeglądanie ofert sprzedaży z poziomu gry. Twórcy zdradzili, że prace nad tą funkcją trwały od dawna, choć nie byli pewni, czy uda się ją wdrożyć na czas. Ostatecznie udało się – a reakcje fanów są pełne entuzjazmu.

Społeczność podkreśla, że to funkcja wyczekiwana od lat. Gracze żartują, że „to jest tak dobre, że na pewno coś się zepsuje”, ale zgodnie przyznają, że to największa zmiana w systemie handlu od początku istnienia serii.

GramTV przedstawia:

GGG przygotowało także FAQ, w którym wyjaśnia najważniejsze zasady handlu. Dostęp do niego wymaga zakupu zakładki Merchant’s Stash Tab (40 punktów, czyli ok. 4 dolary), choć posiadacze Premium Stash Tab będą mogli wymienić ją na nowy wariant. Ważne jest również to, że sprzedaż złota i waluty pozostaje zablokowana, a przy zmianie ceny przedmiotu wprowadzono krótki okres karencji, by zapobiec nadużyciom.

Aktualizacja The Third Edict trafi na serwery w piątek o 22:00 czasu polskiego. Path of Exile 2 pozostaje we wczesnym dostępie na PC, PS5 i Xbox Series X/S, a od 29 sierpnia do 1 września gra będzie dostępna do ogrania za darmo.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/2694490/view/521974358344729027

Tagi:

News
PC
Path of Exile
PlayStation 5
Path of Exile 2
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
