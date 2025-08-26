Path of Exile 2 z nowością, na którą fani czekali długimi latami

Jedną z największych nowości aktualizacji The Third Edict do Path of Exile 2 będzie asynchroniczny handel, dzięki któremu gracze po raz pierwszy zyskają możliwość kupowania przedmiotów bez udziału sprzedającego. Teraz GGG ujawniło kolejne udogodnienie – wbudowaną w grę przeglądarkę rynku.

Wewnętrzny market w Path of Exile 2

Do tej pory zakupy wymagały korzystania ze strony internetowej, co od lat uznawano za niewygodne rozwiązanie. W aktualizacji 0.3.0 pojawi się jednak wewnętrzny market, pozwalający na przeglądanie ofert sprzedaży z poziomu gry. Twórcy zdradzili, że prace nad tą funkcją trwały od dawna, choć nie byli pewni, czy uda się ją wdrożyć na czas. Ostatecznie udało się – a reakcje fanów są pełne entuzjazmu.