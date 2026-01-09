Path of Exile 2 ukończone w mniej niż 3 godziny. Szalony speedrun

Wielu graczy nawet nie myślało, że da się tak szybko ukończyć dotychczasową historię w drugiej części Path of Exile.

Speedrunnerzy od lat udowadniają, że nawet najbardziej wymagające gry nie stanowią wyzwania, gdy graczy perfekcyjnie pozna jej mechaniki. Podczas ostatniej edycji charytatywnego wydarzenia Awesome Games Done Quick widzowie mogli zobaczyć kolejny pokaz absolutnej dominacji, tym razem w wykonaniu jednego z najlepszych graczy Path of Exile 2. Path of Exile 2 – dotychczasowa kampania ukończona w mniej niż 3 godziny Bohaterem biegu był Angormus, speedrunner doskonale znany społeczności gry. Zawodnik ma na koncie zwycięstwa w sześciu z dziewięciu oficjalnych wyścigów organizowanych przez Grinding Gear Games i do dziś pozostaje niepokonany, gdy sięga po klasę wojownika. Podczas imprezy charytatywnej postanowił po raz kolejny udowodnić, że kampanię PoE 2 można potraktować niemal jak sprint.

Angormus wybrał swojego ulubionego wojownika i bez żadnej pomocy innych graczy, a także bez korzystania z handlu, przeszedł grę od pierwszego aktu aż do walki z bossem Tavakai w Akcie IV. Całość zajęła mu dokładnie 2 godziny i 55 minut, co dla większości graczy jest czasem wręcz niewyobrażalnym, zwłaszcza że standardowe przejście kampanii potrafi zająć kilkanaście godzin.

Co ciekawe, w trakcie niemal trzygodzinnego biegu speedrunner zaliczył siedem zgonów i był bliski kolejnego podczas finałowej walki. Los sprzyjał bossowi, który kilkukrotnie sięgnął po najbardziej niebezpieczne ataki. Mimo tego Angormus zachował zimną krew i w decydującym momencie pokazał, dlaczego uchodzi za absolutną czołówkę graczy Path of Exile 2. Reakcje społeczności były bardzo entuzjastyczne. W komentarzach pod nagraniem wielu widzów żartowało, że mogliby obejrzeć ten bieg kilka razy z rzędu, a i tak nie ukończyliby kampanii w takim czasie. Inni podkreślali, jak dobrze było zobaczyć Path of Exile 2 na scenie Awesome Games Done Quick, zwłaszcza że cały pokaz pomógł zebrać kolejne środki na szczytny cel. Gracze przekroczyli granicę Path of Exile 2. Bossowie niewzruszeni milionami obrażeń

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.