22 lata temu powstał najlepszy Harry Potter. Wielu fanów do dziś nie ma co do tego wątpliwości

Harry Potter i Więzień Azkabanu zmienił serię na zawsze. Alfonso Cuarón porzucił baśniowy klimat dwóch pierwszych części i wprowadził do świata magii więcej mroku, tajemnicy oraz emocjonalnej głębi.

31 maja 2004 roku odbyła się światowa premiera filmu Harry Potter i Więzień Azkabanu. Dziś, 22 lata później, trzecia odsłona przygód młodego czarodzieja jest przez wielu fanów i krytyków zgodnie uznawana za najlepszy film całej serii stworzonej przez Warner Bros. Harry Potter i Więzień Azkabanu – najlepszy film z serii o słynnym czarodzieju Duża w tym zasługa Alfonso Cuaróna. Meksykański reżyser przejął stery po Chrisie Columbusie, który odpowiadał za Kamień Filozoficzny i Komnatę Tajemnic. O ile pierwsze dwa filmy były przede wszystkim familijnymi opowieściami o odkrywaniu magicznego świata, o tyle Więzień Azkabanu wyraźnie postawił na dojrzalszą historię. Zmienił się nie tylko ton opowieści, ale także sposób filmowania, tempo narracji i wizualny charakter całego uniwersum.

Fabuła rozpoczyna się od ucieczki Syriusza Blacka z Azkabanu. Wszyscy wierzą, że jest on niebezpiecznym mordercą i dawnym sługą Voldemorta, który poluje na Harry'ego. Nad bezpieczeństwem Hogwartu mają czuwać Dementorzy, strażnicy Azkabanu, których obecność szybko okazuje się równie przerażająca jak sam Black. To właśnie Dementorzy stali się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów filmu. Nie przypominają typowych potworów z kina fantasy. Są ucieleśnieniem rozpaczy, depresji i najgorszych wspomnień. Gdy pojawiają się na ekranie, temperatura spada, dźwięki cichną, a atmosfera staje się niemal horrorowa. Dla wielu widzów były najstraszniejszym elementem całej serii.

Co ciekawe, jest to także pierwsza część, w której głównym motorem fabuły nie jest bezpośrednia konfrontacja z Voldemortem. Zamiast walki z Czarnym Panem otrzymaliśmy opowieść pełną tajemnic, fałszywych tropów i odkrywania prawdy o przeszłości. Film przez długi czas buduje przekonanie, że Syriusz Black jest zagrożeniem, by w finale całkowicie odwrócić perspektywę. W filmie dochodzi do ważnego przełomu. Harry przez całe życie był pozbawiony rodziny i bliskich dorosłych, którym mógłby zaufać. Odkrycie, kim naprawdę jest Syriusz Black, staje się dla niego przełomowym momentem. Po raz pierwszy pojawia się nadzieja, że poza murami Hogwartu czeka na niego ktoś, kto znał jego rodziców i traktuje go jak rodzinę. Film wyróżniał się również stroną wizualną. Cuarón nadał Hogwartowi bardziej realistyczny charakter. Uczniowie częściej nosili zwykłe ubrania, zamek otaczały dzikie krajobrazy, a kamera często pozostawała w ruchu, nadając scenom większą dynamikę. Wiele rozwiązań wprowadzonych właśnie w Więźniu Azkabanu pozostało z serią aż do jej finału. Krytycy przyjęli film znakomicie. Do dziś pozostaje on najlepiej ocenianą odsłoną całego cyklu o Harrym Potterze. Chwalono reżyserię, zdjęcia, muzykę Johna Williamsa oraz odwagę w odejściu od bardziej dziecięcego tonu poprzednich części. Wielu recenzentów podkreślało, że dopiero ten film pokazał, jak dojrzały i wielowymiarowy może być świat stworzony przez J.K. Rowling. Po 22 latach wciąż broni się doskonale.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










