Path of Exile 2 pozwoli na zmianę klasy Ascendancy. Ale nie będzie to takie proste

Najwięcej emocji wśród fanów Path of Exile 2 wzbudziła jednak zapowiedź funkcji zmiany klasy Ascendancy. Twórcy planują ją wprowadzić, a żeby otrzymać możliwość zmiany będziemy musieli ponownie przejść próbę na takim poziomie trudności, który pozwoli zdobyć co najmniej tyle punktów, ile już zostało rozdanych. Nie wystarczy więc najprostszy etap – potrzebna będzie próba oferująca pełną pulę. Co ważne, wcześniej trzeba będzie też zresetować wszystkie dotychczasowe punkty w obecnej klasie.

Path of Exile 2 jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Ostatnio informowaliśmy o odpowiedzi twórców na krytykę graczy.