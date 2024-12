Path of Exile 2 podbija listę bestsellerów na Steamie przed debiutem we wczesnym dostępie

Mając bowiem na uwadze listę bestsellerów na platformie Valve, Path of Exile 2 uplasowało się na drugim miejscu w Polsce. Jeśli zaś chodzi o globalne zestawienie, produkcja znajduje się obecnie na czwartej pozycji wśród najchętniej kupowanych tytułów na Steamie, oddając podium Steam Deckowi, PUBG: Battlegrounds oraz Counter-Strike 2. Warto dodać, że Path of Exile 2 dostępne będzie w modelu free-to-play, natomiast gracze mogą zakupić Early Access Supporter Pack, Lord of Ogham Supporter Pack oraz King of the Faridun Supporter Pack.

Warto przy okazji zwrócić uwagę na kolejne pozycje na globalnej liście bestsellerów Steama. Tuż za Path of Exile 2 znajduje się bowiem Cyberpunk 2077, który dostępny jest obecnie w promocyjnej cenie. Następnie mamy – również przecenione – Baldur’s Gate 3, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition i EA Sports FC 25. Pierwszą dziesiątkę zamyka Forza Horizon 4, która zostanie wycofana ze sprzedaży 15 grudnia 2024 roku.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Path of Exile 2 zadebiutuje na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Premiera już w piątek, 6 grudnia 2024 roku.