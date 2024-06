Forza Horizon 4 zniknie ze sklepów i Xbox Game Pass. Wstrzymano już sprzedaż DLC

Jakiś czas temu informowaliśmy o nowym DLC do Forza Horizon 5 . Tymczasem pojawiły się wieści związane z poprzednią odsłoną serii. Jak przekazało Playground Games, Forza Horizon 4 jeszcze w tym roku zniknie z cyfrowej dystrybucji i usługi Xbox Game Pass.

15 grudnia Forza Horizon 4 zostanie wycofana ze sklepów i Xbox Game Pass. Oznacza to, że gra i jej dodatkowa zawartość nie będą już dostępne w sprzedaży. Gracze, którzy już posiadają grę i jej zawartość, będą mogli ją pobrać i grać w nią normalnie, w tym w trybie offline, online i wieloosobowym; fizyczne kopie gry zakupione po tej dacie również będą działać i będą mogły korzystać z funkcji sieciowych. – czytamy w komunikacie od twórców.

Po 15 grudnia posiadacze Forza Horizon 4 nie utracą dostępu do funkcji sieciowych czy trybu offline. Gracze, którzy spędzali czas przy produkcji za pośrednictwem Xbox Game Pass i nabyli do niej DLC, otrzymają natomiast klucz do gry, jednak warunkiem jest posiadanie aktywnej subskrypcji, która została zakupiona bez dodatkowych rabatów.

Ponadto zgodnie z przekazanymi informacjami, 22 sierpnia 2024 roku zakończy się 77. Playlista Festiwalowa. Gracze nadal będą mogli jednak brać udział w codziennych i cotygodniowych wyzwaniach. Pojazdy dostępne w ramach nagród w Playlistach znajdą się natomiast w Horizon Backstage, gdzie zainteresowani zdobędą je za pomocą punktów Forzathon.

Na koniec przypomnijmy, że Forza Horizon 4 zadebiutowała 2 października 2018 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Warto również wspomnieć, że aktualnie zakupimy wszystkie edycje na Steam z 80% zniżką. 14 lipca ma natomiast ruszyć wyprzedaż w Xbox Store i Microsoft Store.

Wczytywanie ramki mediów.