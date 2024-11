Ponad 3-godzinny gameplay z Path of Exile 2. Długa rozgrywka klasą wojownika

Jeden z graczy miał okazję wypróbować wczesny dostęp do Path of Exile 2 i podzielił się długim filmem z rozgrywki.

W ubiegłym tygodniu studio Grinding Gear Games zaprezentowało pierwsze szczegóły wyczekiwanego Path of Exile 2. Na długiej prezentacji podano nie tylko cenę wczesnego dostępu, który startuje już na początku grudnia, ale także klasy postaci, zmiany w rozgrywce względem pierwszej części oraz szereg nowości. Niedługo później ujawniono oficjalne wymagania sprzętowe, które nie są przesadnie wysokie. Wraz z przedstawieniem tych wszystkich informacji wybrane osoby otrzymały wcześniejszy dostęp do gry i miały okazję sprawdzić, jak Path of Exile 2 prezentuje się w akcji. YouTuber Bajheera podzielił się długim zapisem rozgrywki, który prezentuje klasę wojownika.

Path of Exile 2 – ponad trzy godziny rozgrywki z klasy wojownika

Na początku gry wybierzemy postać z sześciu dostępnych klas. Bajheera zdecydował się na wojownika, którym ukończył cały pierwszy akt Path of Exile 2. Rozgrywka trwała ponad trzy godziny, a jej zapis opublikował na YouTubie. Jest to okazja, aby zobaczyć nie tylko sam początek gry, jak i walkę z pierwszym bossem, wieńczącym pierwszym akt, ale również jak przebiega rozwój postaci, wybór kolejnych umiejętności, a także otrzymać wgląd w kilka lokacji i przeciwników, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć w grze.