Kolejne fragmenty gameplayu z Path of Exile 2. Zobaczyliśmy nowe umiejętności

Jak już wiemy, za niecałe dwa tygodnie rozpocznie się zaprezentowany jakiś czas temu wczesny dostęp do Path of Exile 2. Zgodnie z zapowiedziami Grinding Gear Games ujawnia kolejne informacje o nadchodzącej kontynuacji gry z 2013 roku. Tym razem poznaliśmy szczegóły dotyczące m.in. magicznych ataków. Prawdopodobnie do czasu premiery wczesnego dostępu twórcy podzielą się następnymi materiałami z gry.

Path of Exile 2 - twórcy dzielą się nagraniem z rozgrywki

W jednym z najnowszych filmów na kanale YouTube Path of Exile możemy zobaczyć fragment gameplayu z użyciem kilku różnych berł. Jedno z nich w ciągły sposób nakłada na przeciwników status wrażliwości na ataki. Druga zaprezentowana broń ma służyć do wspierania otaczających nas sojuszników poprzez przekazywanie specjalnej osłony na podstawie posiadanej many.