Data i godzina startu wczesnego dostępu Path of Exile 2. Twórcy przepraszają za przedpremierową recenzję

Już za kilka dni Path of Exile 2 wystartuje we wczesnym dostępie. Niedawno mogliśmy sprawdzić wymagania sprzętowe gry na PC, a także zobaczyć nowe fragmenty gameplayu, w tym długi, trwający ponad trzygodzinny materiał, a także krótkie prezentacje nowych umiejętności. Teraz studio Grinding Gear Games ogłosiło szczegóły startu wczesnego dostępu, jak również preloadu klienta gry. Wszystkie szczegóły znajdziecie poniżej.

Path of Exile 2 wystartuje już 6 grudnia na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Gracze będą mogli zagrać już w najbliższy piątek o 20:00 czasu polskiego na wszystkich wspomnianych platformach. Posiadacze konsol Microsoftu mogą już pobrać produkcję w ramach preloadu. Nieco dłużej będą musieli poczekać użytkownicy sprzętu od Sony, którzy pobiorą Path of Exile 2 na 24-godziny przed startem gry, czyli 5 grudnia o godzinie 20:00 czasu polskiego. Z kolei pecetowcy będą mogli rozpocząć ściąganie klienta dopiero 6 grudnia o godzinie 02:00 czasu polskiego.

W ostatnich dniach wiele emocji wśród fanów Path of Exile 2 wywołało pojawienie się pierwszej recenzji nadchodzącej gry. Serwis Fextralife opublikował wideorecenzję na prawie tydzień przed startem wczesnego dostępu, co nie spodobało się wielu fanom produkcji Grinding Gear Games. Studio postanowiło wydać w tej sprawie oświadczenie, w którym wytłumaczyli, że tak wczesne publikacja recenzji była efektem ich błędu i Fextralife nie ponosi żadnej winy. Twórcy przeprosili graczy za zaistniałą sytuację.

Pojawiały się spekulacje, że niektórzy gracze mogą już mieć dostęp do wersji Path of Exile 2 w ramach wczesnego dostępu.

Aby wyjaśnić, niektóre tradycyjne media gier otrzymały dostęp do recenzenckiej wersji gry. Media otrzymały zastrzeżenie, że jest to przeznaczone wyłącznie do celów recenzji. Mogą dzielić się swoimi opiniami na temat gry, ale nie wolno im tworzyć treści w stylu „przewodnika” z tej wersji, które zepsułyby odkrywanie gry lub publikować nieedytowanych rozgrywek. Nie grają na tych samych serwerach, co wersja wczesnego dostępu, więc żaden z ich postępów nie zostanie zachowany. Ponadto cała produkowana przez nich treść jest objęta embargiem do czasu wydania wczesnego dostępu 6 grudnia, więc żadna treść nie powinna zostać opublikowana do tego czasu.

Niestety doszło do nieporozumienia z Fextralife, w wyniku którego film został opublikowany wcześniej. To był błąd z naszej strony i w żaden sposób nie dotyczy Fextralife.

W dniu premiery chcemy, aby gracze mogli podjąć bardziej świadomy wybór, czy chcieliby kupić klucz. Wierzymy, że umożliwienie dostępu do mediów tradycyjnych gier powinno być w stanie to osiągnąć bez psucia gry.