Path of Exile 2 na obszernej prezentacji. Zobaczcie ponad 30-minutowy gameplay

W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Path of Exile 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie później, niż planowano. Grinding Gear Games chce natomiast najwyraźniej umilić graczom okres oczekiwania na premierę wspomnianej produkcji w Early Access. Nowozelandzkie studio opublikowało bowiem obszerny gameplay z wyczekiwanej przez wielu miłośników gatunku hack’n’slash kontynuacji Path of Exile.

Grinding Gear Games udostępniło długi gameplay z Path of Exile 2

Najnowszy gameplay z Path of Exile 2 trwa ponad 30 minut i pochodzi z targów Tokyo Game Show 2024. We wspomnianym materiale reżyser gry – Jonathan Rogers – oraz Shuhei Yoshida ze Sony Interactive Entertainment prezentują kilka istotnych aspektów kontynuacji Path of Exile. Gracze mają okazję rzucić okiem m.in. na różne klasy, umiejętności czy bossów.