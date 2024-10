Path of Exile 2 zalicza opóźnienie. Gra zadebiutuje we wczesnym dostępie później, niż planowano

Pod koniec sierpnia poznaliśmy datę premiery Path of Exile 2 we wczesnym dostępie . Okazuje się jednak, że ten termin jest już nieaktualny. Deweloperzy postanowili bowiem opóźnić debiut gry ze względu na kwestie techniczne.

Opóźnienie premiery Path of Exile 2. Znamy nową datę debiutu gry

Na oficjalnym kanale Path of Exile ukazał się nowy materiał od deweloperów. Twórcy nie mają jednak najlepszych wiadomości dla oczekujących na debiut kolejnej odsłony gry. Okazuje się bowiem, że Path of Exile 2 nie zadebiutuje w planowanym wcześniej terminie, czyli 15 listopada.

Zespół musiał opóźnić premierę o 3 tygodnie. To oznacza, że nowa data premiery Path of Exile 2 we wczesnym dostępie to 6 grudnia 2024 roku. Jak wyjaśnił reżyser gry, Jonathan Rogers, pojawiły się problemy związane „z infrastrukturą po stronie serwera, które zajęły znacznie więcej czasu”, niż spodziewał się zespół.