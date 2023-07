Path of Exile 2 zachwyca na nowych materiałach. Zwiastun i długi gameplay

Path of Exile 2 ostatecznie nie będzie dodatkiem do pierwszej części, a samodzielną i zupełnie odrębną produkcją. Obie gry będą charakteryzować się unikalnym balansem rozgrywki, odmiennymi mechanikami oraz rozszerzeniami, dzięki czemu fani pierwowzoru wciąż będą mieli do niego dostęp nawet po premierze kontynuacji. Świetną wiadomością jest też to, że wspólne dla obu gier będą dokonane przez graczy zakupy – oznacza to, że wszystko, co nabyliśmy w Path of Exile (lub później nabędziemy w dwójce), wykorzystamy również w drugiej grze i odwrotnie. Ponadto ujawniono, że Path of Exile 2 zaoferuje:

12 klas postaci, w tym sześć zupełnie nowych,

około 100 unikalnych środowisk,

ponad 600 potworów,

ponad 100 nowych bossów,

1600 zdolności pasywnych,

240 zdolności aktywnych,

przebudowany system klejnotów,

nowe typy uzbrojenia,

sześcioosobowy tryb kooperacyjny,

nową kampanię fabularną (sześć aktów; dwie dekady po śmierci Kitavy),

umiejętność wykonywania uników w postaci przewrotów.