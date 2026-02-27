Paramount wygra licytację o Warner Bros? Netflix się poddaje i nie zamierza przebijać oferty

Paramount bliski kupna Warner Bros. Netflix nie zamierza podbijać swojej oferty
Netflix miał jeszcze kilka dni na przedstawienie poprawionej propozycji, jednak w czwartek oficjalnie poinformował, że nie podbije stawki. Tym samym zakończyła się umowa, która obejmowała przejęcie studia Warner Bros. oraz platformy HBO Max i była wyceniana na około 83 miliardy dolarów. Nowa oferta Paramount opiewa na około 111 miliardów dolarów i dotyczy całego koncernu wraz z kanałami linearnymi.
Transakcja, którą wynegocjowaliśmy, tworzyłaby wartość dla akcjonariuszy i dawała jasną ścieżkę do uzyskania zgód regulacyjnych. Zawsze jednak działamy w sposób zdyscyplinowany. Przy cenie wymaganej do wyrównania najnowszej oferty Paramount Skydance umowa przestała być finansowo atrakcyjna, dlatego rezygnujemy z jej dopasowania. Warner Bros. to światowej klasy organizacja. Dziękujemy Davidowi Zaslavowi oraz całemu zarządowi za uczciwy i rzetelny proces. Wierzymy, że bylibyśmy odpowiedzialnymi opiekunami kultowych marek studia i że nasza transakcja wzmocniłaby branżę oraz utrzymała i stworzyła nowe miejsca pracy w USA. Była to jednak opcja, którą warto było rozważyć przy odpowiedniej cenie, a nie cel za wszelką cenę.
W dalszej części komunikatu Netflix podkreślił swoją stabilną sytuację finansową:
Nasz biznes jest zdrowy, silny i rozwija się organicznie dzięki ofercie produkcji i najlepszej w swojej klasie usłudze streamingowej. W tym roku zainwestujemy około 20 miliardów dolarów w filmy i seriale wysokiej jakości oraz rozszerzymy ofertę rozrywkową. Zgodnie z naszą polityką alokacji kapitału wznowimy również program skupu akcji. Od ponad 20 lat jako spółka publiczna koncentrujemy się na dostarczaniu wartości widzom i akcjonariuszom.
GramTV przedstawia:
Po stronie WBD ton wypowiedzi był bardziej optymistyczny. Prezes David Zaslav nie krył zadowolenia z obrotu spraw.
Netflix to znakomita firma. W trakcie całego procesu Ted, Greg i cały zespół byli dla nas wyjątkowymi partnerami. Życzymy im powodzenia. Gdy zarząd zatwierdzi umowę z Paramount, stworzy ona ogromną wartość dla naszych akcjonariuszy. Jesteśmy podekscytowani potencjałem połączenia Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery i nie możemy się doczekać wspólnej pracy nad opowiadaniem historii, które poruszają świat.
Przewodniczący rady dyrektorów WBD, Samuel A. Di Piazza, Jr., również podkreślił wagę procesu:
Jestem niezwykle dumny z rygorystycznego procesu, który rada prowadziła przez ostatnie pięć i pół miesiąca. Doprowadził on nas na próg połączenia dwóch legendarnych firm i otwiera przed widzami ekscytującą przyszłość na wiele lat.
Plan Netflixa od początku budził ogromne zainteresowanie amerykańskich regulatorów. Połączenie dominującej platformy streamingowej z jednym z największych producentów filmowych i telewizyjnych mogło oznaczać długą batalię z Departamentem Sprawiedliwości. W tle pojawiły się także wątki polityczne związane z relacjami właścicieli Paramount z administracją w Waszyngtonie.
Jeśli umowa zostanie formalnie zatwierdzona, pod skrzydła Paramount trafią nie tylko wytwórnia Warner Bros. i marka HBO, lecz także szerokie portfolio kanałów telewizyjnych, w tym CNN, TNT czy Discovery Channel, a także nasz polski TVN. Oznacza to koniec planów wydzielenia kanałów linearnych do osobnej spółki.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!