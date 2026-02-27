Paramount wygra licytację o Warner Bros? Netflix się poddaje i nie zamierza przebijać oferty

Paramount Skydance jest o krok od przejęcia w całości Warner Bros. Discovery po tym, jak Netflix niespodziewanie wycofał się z licytacji. Decyzja zapadła zaledwie kilka godzin po tym, jak zarząd WBD uznał najnowszą ofertę Paramount za korzystniejszą od wcześniej wynegocjowanego porozumienia z gigantem streamingu.

Paramount bliski kupna Warner Bros. Netflix nie zamierza podbijać swojej oferty

Netflix miał jeszcze kilka dni na przedstawienie poprawionej propozycji, jednak w czwartek oficjalnie poinformował, że nie podbije stawki. Tym samym zakończyła się umowa, która obejmowała przejęcie studia Warner Bros. oraz platformy HBO Max i była wyceniana na około 83 miliardy dolarów. Nowa oferta Paramount opiewa na około 111 miliardów dolarów i dotyczy całego koncernu wraz z kanałami linearnymi.