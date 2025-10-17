Zaloguj się lub Zarejestruj

Paradox zapewnia: Crusader Kings 3 z dodatkiem All Under Heaven nie powtórzy błędów poprzednich premier

Mikołaj Berlik
2025/10/17 11:50
All Under Heaven ma być najambitniejszym DLC do Crusader Kings 3, ale tym razem deweloperzy zapewniają, że nie zabrakło im czasu na testy i optymalizację.

Paradox Interactive ma świadomość, że gracze podchodzą z rezerwą do nowego dodatku do Crusader Kings 3. All Under Heaven wprowadzi do gry ogromne obszary i nowe funkcje, w tym rozbudowany system Jedwabnego Szlaku, co czyni go najbardziej ambitnym rozszerzeniem w historii serii. Deweloperzy jednak przekonują, że tym razem nie powtórzą wcześniejszych błędów, a DLC zadebiutuje w pełni dopracowane.

Crusader Kings 3
Crusader Kings 3

Crusader Kings 3 – premiera All Under Heaven odbędzie się bez problemów

Joel Hanson, reżyser techniczny zespołu odpowiedzialnego za CK3, ujawnił, że dzięki All Under Heaven gra stanie się nawet o 40% większa pod względem liczby terenów i grywalnych postaci. Największym wyzwaniem była symulacja dwóch nowych subkontynentów – Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej – co początkowo powodowało spowolnienia, ale według twórców udało się je wyeliminować dzięki licznym testom i optymalizacjom.

Zespół potwierdził również, że w ramach przygotowań do premiery zmieniono minimalne wymagania sprzętowe Crusader Kings 3. Obecnie zalecane jest posiadanie procesora Intel i5-750 lub AMD FX-4300 oraz 8 GB pamięci RAM. Paradox twierdzi, że gra działa stabilnie na wielu konfiguracjach i jest gotowa na premierę.

All Under Heaven zadebiutuje 28 października na PC. Dopiero wtedy gracze przekonają się, czy Paradox faktycznie odrobił pracę domową.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/1158310/view/535490230242770974

