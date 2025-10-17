Paradox zapewnia: Crusader Kings 3 z dodatkiem All Under Heaven nie powtórzy błędów poprzednich premier

All Under Heaven ma być najambitniejszym DLC do Crusader Kings 3, ale tym razem deweloperzy zapewniają, że nie zabrakło im czasu na testy i optymalizację.

Paradox Interactive ma świadomość, że gracze podchodzą z rezerwą do nowego dodatku do Crusader Kings 3. All Under Heaven wprowadzi do gry ogromne obszary i nowe funkcje, w tym rozbudowany system Jedwabnego Szlaku, co czyni go najbardziej ambitnym rozszerzeniem w historii serii. Deweloperzy jednak przekonują, że tym razem nie powtórzą wcześniejszych błędów, a DLC zadebiutuje w pełni dopracowane.

Crusader Kings 3 – premiera All Under Heaven odbędzie się bez problemów

Joel Hanson, reżyser techniczny zespołu odpowiedzialnego za CK3, ujawnił, że dzięki All Under Heaven gra stanie się nawet o 40% większa pod względem liczby terenów i grywalnych postaci. Największym wyzwaniem była symulacja dwóch nowych subkontynentów – Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej – co początkowo powodowało spowolnienia, ale według twórców udało się je wyeliminować dzięki licznym testom i optymalizacjom.