Crusader Kings 3 z największym DLC w historii Paradoxu. All Under Heaven ma bliską datę premiery

Crusader Kings 3 : All Under Heaven zadebiutuje już 28 października i ma być największym dodatkiem w historii studia Paradox Interactive . Nowa zawartość znacząco poszerzy mapę o wschodnią i południowo-wschodnią Azję, obejmując m.in. Chiny, Japonię oraz regiony Indochin.

Gracze wcielą się m.in. w przywódcę japońskiego klanu, chińskiego władcę walczącego o hegemonie lub devaraję, czyli boskiego króla w Azji Południowo-Wschodniej. Każda z tych ról wprowadzi odmienne mechaniki i wyzwania – od zarządzania imperialnym skarbcem i systemem merytokracji, po dyplomatyczne manewry między rywalizującymi rodami samurajów.

All Under Heaven wprowadzi również rozbudowany system Jedwabnego szlaku, nowe zakładki historyczne oraz możliwość objęcia władzy nad kolejnymi autentycznymi postaciami z przeszłości. Dodatkowo wraz z premierą DLC gra otrzyma pełną lokalizację na język japoński, co ma ułatwić ekspansję tytułu na azjatyckie rynki.

Choć część społeczności pozostaje ostrożna po kilku problematycznych premierach dodatków Paradoxu, reakcje na zapowiedź są w większości pozytywne. Wielu fanów ma nadzieję, że All Under Heaven powtórzy sukces wcześniejszych rozszerzeń i udowodni, że seria wciąż potrafi zaskoczyć rozmachem.