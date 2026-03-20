Papa Roach prezentuje teledysk do nowego singla. Zobaczcie jak prezentuje się Wake Up Calling w całej okazałości

Kalifornijska legenda rocka, Papa Roach, opublikowała oficjalny teledysk do swojego najnowszego singla Wake Up Calling. Za reżyserię klipu odpowiada Hannah Gray Hall. Utwór, który ukazał się pod koniec stycznia nakładem New Noize Records/ADA i kontynuuje emocjonalny kierunek znany z takich kawałków jak Scars czy Leave A Light On (Talk Away The Dark). Nowy singiel pokazuje bardziej melodyjną i wrażliwą stronę zespołu, nie tracąc przy tym charakterystycznej intensywności i szczerości, które definiują ich twórczość od ponad dwóch dekad.

Utwór Wake Up Calling zadebiutował na żywo podczas niespodziewanego występu w Nashville, w ramach wydarzenia Whiskey Jam, gdzie zespół zaprezentował utwór przed publicznością złożoną z artystów i przedstawicieli branży muzycznej. Za produkcję odpowiada Colin Brittain (współpracujący między innymi z Linkin Park, All Time Low czy A Day To Remember). Utwór porusza tematy relacji międzyludzkich, autorefleksji oraz emocjonalnej zależności. Frontman zespołu, Jacoby Shaddix, skomentował: