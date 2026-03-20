Papa Roach prezentuje teledysk do nowego singla. Zobaczcie jak prezentuje się Wake Up Calling w całej okazałości

Papa Roach prezentuje klip do nowego singla Wake Up Calling.
Kalifornijska legenda rocka, Papa Roach, opublikowała oficjalny teledysk do swojego najnowszego singla Wake Up Calling. Za reżyserię klipu odpowiada Hannah Gray Hall. Utwór, który ukazał się pod koniec stycznia nakładem New Noize Records/ADA i kontynuuje emocjonalny kierunek znany z takich kawałków jak Scars czy Leave A Light On (Talk Away The Dark). Nowy singiel pokazuje bardziej melodyjną i wrażliwą stronę zespołu, nie tracąc przy tym charakterystycznej intensywności i szczerości, które definiują ich twórczość od ponad dwóch dekad.
Utwór Wake Up Calling zadebiutował na żywo podczas niespodziewanego występu w Nashville, w ramach wydarzenia Whiskey Jam, gdzie zespół zaprezentował utwór przed publicznością złożoną z artystów i przedstawicieli branży muzycznej. Za produkcję odpowiada Colin Brittain (współpracujący między innymi z Linkin Park, All Time Low czy A Day To Remember). Utwór porusza tematy relacji międzyludzkich, autorefleksji oraz emocjonalnej zależności. Frontman zespołu, Jacoby Shaddix, skomentował:
Wake Up Calling to utwór o staniu na krawędzi katastrofy, o powrocie znad przepaści i ostatecznym wyborze miłości zamiast autodestrukcji. To jedna z najbardziej surowych i emocjonalnych piosenek, jakie napisaliśmy.
Premiera nowego singla to kontynuacja bardzo udanego dla Papa Roach roku 2025. Zespół odniósł sukcesy dzięki utworom Even If It Kills Me oraz Braindead (z udziałem Toby’ego Morse’a), a także trasie koncertowej Rise Of The Roach, podczas której wystąpili przed ponad milionem fanów. Grupa nie zapomina również o działalności charytatywnej, dlatego podczas wyprzedanego koncertu na Wembley Arena przekazała 20 tysięcy funtów organizacji Campaign Against Living Miserably, wspierającej zdrowie psychiczne.
Papa Roach to dwukrotnie nominowany do nagrody Grammy, multiplatynowy zespół będący jednym z liderów alternatywnego hard rocka. Od czasu przełomowego singla Last Resort, grupa konsekwentnie porusza w swojej twórczości temat zdrowia psychicznego. Na swoim koncie mają już 10 albumów studyjnych, w tym ostatni Ego Trip.
