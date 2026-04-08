Niespodziewany collab polskiego rapera Oki z Machine Gun Kelly'm. Posłuchajcie ich nowego singla

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/08 17:00
Jakiś czas temu Raper Oki oraz MGK ogłosili wspólną kolaborację podczas występu w Krakowie.

Podczas minionego koncertu w Tauron Arena Kraków doszło do jednego z najbardziej zaskakujących ogłoszeń ostatnich tygodni na polskiej scenie rapowej. Machine Gun Kelly ujawnił, że pojawi się gościnnie na nowym albumie Okiego. Teraz, niemal miesiąc później możemy już posłuchać ich wspólnego singla.

MGK i Oki
Oki i MGK na wspólnym singlu

Występ amerykańskiego artysty już sam w sobie przyciągnął tłumy fanów, jednak prawdziwe emocje wywołał moment, w którym na scenie niespodziewanie pojawił się Oki. Wspólny występ szybko przerodził się w oficjalne ogłoszenie współpracy, które spotkało się z entuzjastyczną reakcją publiczności. Machine Gun Kelly zdradził kulisy powstania kolaboracji, podkreślając jej spontaniczny charakter. Jak przyznał ze sceny, pomysł narodził się na backstage’u podczas wspólnego słuchania muzyki. Wtedy dowiedział się o nadchodzącym albumie Okiego i zaproponował, by dograć się do jednego z utworów.

Informacja o udziale amerykańskiej gwiazdy na płycie polskiego rapera to ważny moment dla rodzimej sceny muzycznej. Tego typu międzynarodowe współprace są wciąż rzadkością, a jednocześnie stanowią wyraźny sygnał rosnącej pozycji polskich artystów poza granicami kraju. Dla Okiego to potencjalnie przełomowy krok w karierze. Wspólny numer z tak rozpoznawalnym artystą jak Machine Gun Kelly może znacząco zwiększyć jego zasięgi i otworzyć drogę do zagranicznej publiczności.

Najnowszy album nazywa się Reklamacja’42: CD1 i został wrzucony na platformy streamingowe zaledwie wczoraj. Pierwszy utwór My Love został nagrany właśnie z Machine Gun Kelly i możecie go posłuchać poniżej, wraz z kolejnymi, które występują później.

Źródło:https://cgm.pl/news/machine-gun-kelly-dogral-sie-na-nowy-album-okiego-panowie-oglosili-to-podczas-koncertu-w-krakowie/

Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

