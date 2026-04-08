Niespodziewany collab polskiego rapera Oki z Machine Gun Kelly'm. Posłuchajcie ich nowego singla

Podczas minionego koncertu w Tauron Arena Kraków doszło do jednego z najbardziej zaskakujących ogłoszeń ostatnich tygodni na polskiej scenie rapowej. Machine Gun Kelly ujawnił, że pojawi się gościnnie na nowym albumie Okiego. Teraz, niemal miesiąc później możemy już posłuchać ich wspólnego singla.

Oki i MGK na wspólnym singlu

Występ amerykańskiego artysty już sam w sobie przyciągnął tłumy fanów, jednak prawdziwe emocje wywołał moment, w którym na scenie niespodziewanie pojawił się Oki. Wspólny występ szybko przerodził się w oficjalne ogłoszenie współpracy, które spotkało się z entuzjastyczną reakcją publiczności. Machine Gun Kelly zdradził kulisy powstania kolaboracji, podkreślając jej spontaniczny charakter. Jak przyznał ze sceny, pomysł narodził się na backstage’u podczas wspólnego słuchania muzyki. Wtedy dowiedział się o nadchodzącym albumie Okiego i zaproponował, by dograć się do jednego z utworów.