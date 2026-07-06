Kevin Costner wraca do swojego największego arcydzieła. Po porażce Horyzontu stawia na film, który dał mu Oscary

Ostatnie miesiące nie należały do najłatwiejszych w karierze Kevina Costnera. Horyzont, projekt, któremu poświęcił wiele lat i znaczną część własnego majątku, okazał się finansowym rozczarowaniem. Choć druga część została już nakręcona, do dziś nie doczekała się szerokiej dystrybucji i wciąż nie wiadomo, kiedy – i czy w ogóle – trafi do widzów.

Być może właśnie dlatego Costner postanowił wrócić do filmu, który na zawsze zapisał go w historii kina. Tańczący z wilkami z 1990 roku otrzyma nową, odrestaurowaną w jakości 4K wersję, która zostanie pokazana premierowo 7 sierpnia podczas Festiwalu Filmowego w Locarno.

Nowa edycja potrwa cztery godziny i zawiera około 30 minut niepublikowanego wcześniej materiału. Sam Costner określa ją jako definitywną wersję filmu – najbliższą temu, co od początku chciał pokazać widzom. To nie pierwszy raz, gdy widzowie otrzymają rozszerzoną wersję Tańczącego z wilkami. Już w latach 90. na rynku domowym ukazała się blisko czterogodzinna edycja filmu, która później doczekała się kolejnych wydań rocznicowych. Tym razem Costner przygotował jednak nową rekonstrukcję

Historia Tańczącego z wilkami od początku była zresztą pełna kompromisów. Costner pierwotnie nakręcił niemal czterogodzinny film, jednak studio Orion Pictures uznało, że tak długi metraż będzie zbyt ryzykowny komercyjnie. Ostatecznie do kin trafiła skrócona, 181-minutowa wersja. Nie przeszkodziło to jednak filmowi stać się ogromnym sukcesem artystycznym i kasowym. Film zdobył aż siedem Oscarów, w tym za Najlepszy film oraz Najlepszą reżyserię, stając się bezsprzecznie najważniejszym osiągnięciem w karierze Costnera.

Przypomnijmy, że Tańczący z wilkami opowiada historię porucznika Johna J. Dunbara (w tej roli sam Kevin Costner), oficera armii Unii, który po wojnie secesyjnej trafia do odległego fortu na pograniczu amerykańskiego Zachodu. Z czasem nawiązuje niezwykłą więź z plemieniem Siuksów, co całkowicie zmienia jego spojrzenie na świat, cywilizację i własną tożsamość.