STALKER 2 z ogromną aktualizacją Expedition. Masa zmian przed premierą na PS5

GSC Game World wciąż wspiera STALKER 2: Heart of Chornobyl. Deweloperzy wydali teraz najnowszą aktualizację nazwaną „Expedition”. Premiera tytułu miała miejsce niemal rok temu, 20 listopada ubiegłego roku. Fakt, że to monumentalne uaktualnienie zostało udostępnione w tym czasie, jest prawdopodobnie związany z ogłoszoną datą debiutu gry na PlayStation 5, która również przypada na 20 listopada. Najnowszy patch wprowadza setki poprawek błędów, nowe elementy, liczne ulepszenia i modyfikacje, wpływające na niemal każdy aspekt rozgrywki, od sztucznej inteligencji, przez obsługę kontrolerów, aż po interfejs użytkownika.

Patch 1.7 do STALKER 2 już jest. Expedition dodaje nowy poziom trudności i ulepsza A-Life

Jedną z najbardziej znaczących zmian jest fundamentalne ulepszenie systemu A-Life. Duży remont przeszły mechanizmy walki i widzenia NPC, a skradanie stało się bardziej realistyczne. Naprawiono także wiele krytycznych problemów związanych z NPC, w tym przypadki, w których postacie blokowały się w pętlach animacji, pojawiały się tuż za graczem lub nie reagowały na strzały z karabinu.