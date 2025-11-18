Zaloguj się lub Zarejestruj

STALKER 2 z ogromną aktualizacją Expedition. Masa zmian przed premierą na PS5

Patrycja Pietrowska
2025/11/18 14:00
Expedition już dostępne do pobrania.

GSC Game World wciąż wspiera STALKER 2: Heart of Chornobyl. Deweloperzy wydali teraz najnowszą aktualizację nazwaną „Expedition”. Premiera tytułu miała miejsce niemal rok temu, 20 listopada ubiegłego roku. Fakt, że to monumentalne uaktualnienie zostało udostępnione w tym czasie, jest prawdopodobnie związany z ogłoszoną datą debiutu gry na PlayStation 5, która również przypada na 20 listopada. Najnowszy patch wprowadza setki poprawek błędów, nowe elementy, liczne ulepszenia i modyfikacje, wpływające na niemal każdy aspekt rozgrywki, od sztucznej inteligencji, przez obsługę kontrolerów, aż po interfejs użytkownika.

Jedną z najbardziej znaczących zmian jest fundamentalne ulepszenie systemu A-Life. Duży remont przeszły mechanizmy walki i widzenia NPC, a skradanie stało się bardziej realistyczne. Naprawiono także wiele krytycznych problemów związanych z NPC, w tym przypadki, w których postacie blokowały się w pętlach animacji, pojawiały się tuż za graczem lub nie reagowały na strzały z karabinu.

Patch 1.7 wprowadza też nowości, które zwiększają immersję i poziom trudności. Gracze mogą zmierzyć się z nowym, niezwykle wymagającym poziomem trudności Master. Zaimplementowano także Expedition Mode, który ma oferować pogłębiony poziom immersji. Dodatkowo, w otwartym świecie pojawiły się dwie Anomalie, stanowiące nowe zagrożenia.

Przeprojektowano też wygląd interfejsu, aby statystyki były łatwiejsze do zrozumienia. Ponadto, ulepszono projekt statystyk w ekwipunku. Wprowadzono też nowy typ sprintu aktywowany, gdy poziom energii jest całkowicie wyczerpany. Użytkownicy kontrolerów doczekali się wzmocnienia funkcji wspomagania celowania oraz pełnego wsparcia dla kontrolera DualSense.

Deweloperzy przeprowadzili również szerokie prace optymalizacyjne i naprawcze. Łatka usunęła ponad 90 różnych awarii, co powinno znacząco poprawić stabilność. Pełna lista zmian i poprawek dostępna jest w tym miejscu.

Przypomnijmy jeszcze, że pierwotnie STALKER 2: Heart of Chornobyl trafił na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Produkcja zadebiutowała 20 listopada 2024 roku. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - oto moja Gra Roku.

Źródło:https://www.stalker2.com/pl/news/update-1-7-patch-notes

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Hagan
Gramowicz
Dzisiaj 14:28

Niech udostępnią teren elektrowni atomowej i miasto Limańsk




