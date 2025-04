Palworld za 98,25 zł w PlayStation Store. Popularny survival dostępny z 25-procentową zniżką

Palworld został przeceniony w sklepie PlayStation. Trzecioosobowa gra survivalowa z elementami RPG, znana ze swojej inspiracji Pokemonami oraz umieszczenia w grze broni palnej, dostępna jest teraz taniej na konsoli PlayStation 5.

Palworld - oferta w PlayStation Store

Cena Palworld została obniżona o 25 procent, co oznacza, że standardowa edycja Palworld kosztuje teraz 98,25 zł. Gracze z aktywną subskrypcją PlayStation Plus mogą dodatkowo liczyć na większy rabat, dzięki czemu cena spada nawet do 85,47 zł. Produkcja cieszy się dobrym zdaniem wśród graczy - na Steamie spośród 319 tysięcy ocen aż 94 procent jest pozytywnych. Jak już wspomnieliśmy, promocja obowiązuje do 8 maja 2025 roku.