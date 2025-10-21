Palworld szykuje się na Halloween. Nadchodzi nowe wydarzenie

Fani gry Palworld mogą zacząć odliczać dni do kolejnej dużej aktualizacji. Pocketpair ogłosiło bowiem termin rozpoczęcia wydarzenia z okazji Halloween. Event rozpocznie się już 23 października.
Halloween w Palworld już za rogiem
Wydarzenie prawdopodobnie skupi się na dwóch dobrze znanych postaciach ze świata: Zoe Rayne oraz Depresso. Wygląda na to, że Zoe Rayne zostanie zaprezentowana w nowym stroju przypominającym wiedźmę. Obecnie nie jest jednak jasne, co dokładnie przygotowali twórcy Palworld.
Wielu fanów, obserwując plakat promujący festiwal, uważa, że istnieje duża szansa na wprowadzenie nowej tematycznej skórki dla Grizzbolta. Inni zaś sugerują, że do obiektu Pal Dressing Facility w Palworld mogą zostać dodane nowe stroje w stylu halloweenowym. Niektórzy gracze żartobliwie krytykują Pocketpair za przeoczenie idealnej okazji do nadania wydarzeniu nazwy „Palloween”.
GramTV przedstawia:
Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Palworld zadebiutowało w ramach wczesnego dostępu 19 stycznia 2024 roku. Produkcja Pocketpair jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S i PlayStation 5.