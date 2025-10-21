Palworld szykuje się na Halloween. Nadchodzi nowe wydarzenie

Fani gry Palworld mogą zacząć odliczać dni do kolejnej dużej aktualizacji. Pocketpair ogłosiło bowiem termin rozpoczęcia wydarzenia z okazji Halloween. Event rozpocznie się już 23 października.

Halloween w Palworld już za rogiem

Wydarzenie prawdopodobnie skupi się na dwóch dobrze znanych postaciach ze świata: Zoe Rayne oraz Depresso. Wygląda na to, że Zoe Rayne zostanie zaprezentowana w nowym stroju przypominającym wiedźmę. Obecnie nie jest jednak jasne, co dokładnie przygotowali twórcy Palworld.