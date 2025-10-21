Zaloguj się lub Zarejestruj

Palworld szykuje się na Halloween. Nadchodzi nowe wydarzenie

Patrycja Pietrowska
2025/10/21 14:30
Palworld z halloweenową aktualizacją.

Fani gry Palworld mogą zacząć odliczać dni do kolejnej dużej aktualizacji. Pocketpair ogłosiło bowiem termin rozpoczęcia wydarzenia z okazji Halloween. Event rozpocznie się już 23 października.

Palworld
Palworld

Halloween w Palworld już za rogiem

Wydarzenie prawdopodobnie skupi się na dwóch dobrze znanych postaciach ze świata: Zoe Rayne oraz Depresso. Wygląda na to, że Zoe Rayne zostanie zaprezentowana w nowym stroju przypominającym wiedźmę. Obecnie nie jest jednak jasne, co dokładnie przygotowali twórcy Palworld.

Wielu fanów, obserwując plakat promujący festiwal, uważa, że istnieje duża szansa na wprowadzenie nowej tematycznej skórki dla Grizzbolta. Inni zaś sugerują, że do obiektu Pal Dressing Facility w Palworld mogą zostać dodane nowe stroje w stylu halloweenowym. Niektórzy gracze żartobliwie krytykują Pocketpair za przeoczenie idealnej okazji do nadania wydarzeniu nazwy „Palloween”.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Palworld zadebiutowało w ramach wczesnego dostępu 19 stycznia 2024 roku. Produkcja Pocketpair jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://gamerant.com/palworld-halloween-event-details-launch-date-october-2025/

News
survival
wydarzenie
event
Halloween
otwarty świat
Palworld
Pocketpair
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 14:58

Komentarz społeczno-kulturalny: Jest takie stare przysłowie: co Francuz wymyśli, Niemiec zbuduje, a Polak kupi... Tak i tu. Mamy własne święta tradycyjne (jak np. noc Kupały czy Dziady), przyniesione przed wiekami i ugruntowane, jak Andrzejki czy Zaduszki, a nawet niemiecką Choinkę z bombkami. Zamiast tego ciągniemy cudzą komerchę anglosaską (helloween, czerwony santa klałs z kokakoli, itp.), jakbyśmy nie potrafili wyprodukować jakiejś własnej nowej tradycji... 

Bo ja wiem??? Na ten przykład "Dziobanie chleba"... Co by to mogło być...? Przykładowo, każdy dostaje kromkę razowca i na czas musi w Sylwestra wygryźć środek, zostawiając jak najcieńszą skórkę, nie rozrywając jej. Kiedy uzna, że skończył/a, krzyczy: "Skuś Baba na Dziada!" 3x. Potem porównuje się skórki. Kto ma najcieńszą - tego/tej 12 życzeń spełni się lub nie w następnym roku.

Ten naród nie ma przyszłości, jeśli nie wprowadzi tego zwyczaju...




