Palworld – szalony konkurent Pokemonów z datą premiery

To jest naprawdę zwariowana gra.

Palworld przyciągnęło moją uwagę już znacznie wcześniej. Głównie dlatego, że pierwsze skojarzenia przywodzą na myśl słynną serię Pokemon, chociaż Palworld nie będzie aż tak łagodne i niewinne. Dlaczego? Ano chociażby dlatego, że w swoje ręce dostaniemy broń palną, a na barkach tytułowych stworków będzie spoczywać znacznie więcej niż tylko turniejowe pojedynki. Studio Pocketpair zdradziło datę premiery swojej produkcji podczas Summer Game Fest 2023, a z tej okazji przygotowało specjalny trailer.

Palworld będzie przecierać się przez Early Access

Palworld to gra multiplayer stawiająca na survivalową zabawę w ogromnym, otwartym świecie. Kraina zamieszkiwana jest przez stworki nazywane Pal, a do naszych zadań będzie należało ich łapanie i kolekcjonowanie. Nadzwyczajne moce przyjaznych kreatur wykorzystamy nie tylko w trakcie pojedynków. Pomogą nam one również podczas pracy na farmach, tworzeniu przedmiotów czy przy budowaniu najróżniejszych konstrukcji.



Na Palworld musimy jeszcze jednak trochę poczekać. Gra zadebiutuje w Early Access w styczniu 2024 roku.