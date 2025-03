Palworld bez granic. Gracze wszystkich platform zjednoczeni we wspólnej przygodzie

Twórcy ze studia Pocketpair przygotowali szereg nowości i ulepszeń. Gracze mogą skorzystać między innymi z pojemniejszej od Palboxa skrytki, transferować Pale między różnymi światami czy uwieczniać wirtualne przygody w trybie fotograficznym. Ponadto pojawił się system transmogryfikacji, dzięki czemu możemy dowolnie zmieniać wygląd noszonej zbroi, zachowując jednocześnie statystyki i właściwości preferowanego pancerza.

Pełna lista nowości i zmian została udostępniona za pośrednictwem mediów społecznościowych i znajdziecie ją na dole wiadomości. Deweloperzy zadbali także o poprawki i usprawnienia, między innymi w zakresie UI czy balansu.

W tej grze możesz spokojnie żyć obok tajemniczych stworzeń znanych jako Pals lub ryzykować życie, aby odeprzeć bezwzględny syndykat kłusowniczy. Pals mogą być używane do walki i hodowli, albo mogą być zmuszane do pracy na farmach lub w fabrykach. Możesz je nawet sprzedawać lub jeść. W surowym środowisku, gdzie jedzenia jest mało, a okrutni kłusownicy krążą, niebezpieczeństwo czai się na każdym rogu. Aby przetrwać, musisz postępować ostrożnie i podejmować trudne decyzje... nawet jeśli oznacza to zjedzenie własnych Pals, kiedy nadejdzie czas. – brzmi opis gry.