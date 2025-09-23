Painkiller zalicza opóźnienie. Na szczęście nie będziemy czekać zbyt długo

Pod koniec czerwca poznaliśmy dokładną datę premiery gry Painkiller. Zgodnie z zapowiedziami reboot serii pierwszoosobowych strzelanek miał zadebiutować 9 października 2025 roku. Okazuje się jednak, że na premierę nowej produkcji deweloperów z Anshar Studios będzie trzeba poczekać nieco dłużej.

Painkiller zadebiutuje nieco później. Mamy nową datę premiery

3D Realms oraz Anshar Studios zdecydowali się opóźnić debiut nadchodzącego rebootu serii pierwszoosobowych strzelanek. Na szczęście gracze nie będą musieli czekać zbyt długo na możliwość zagrania we wspomnianą produkcję. Nową datę premiery gry Painkiller wyznaczono bowiem na 21 października 2025 roku.