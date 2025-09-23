Zaloguj się lub Zarejestruj

Painkiller zalicza opóźnienie. Na szczęście nie będziemy czekać zbyt długo

Mikołaj Ciesielski
2025/09/23 17:30
Zaprezentowano też nowy tryb gry o nazwie „Rogue Angel”.

Pod koniec czerwca poznaliśmy dokładną datę premiery gry Painkiller. Zgodnie z zapowiedziami reboot serii pierwszoosobowych strzelanek miał zadebiutować 9 października 2025 roku. Okazuje się jednak, że na premierę nowej produkcji deweloperów z Anshar Studios będzie trzeba poczekać nieco dłużej.

Painkiller
Painkiller

Painkiller zadebiutuje nieco później. Mamy nową datę premiery

3D Realms oraz Anshar Studios zdecydowali się opóźnić debiut nadchodzącego rebootu serii pierwszoosobowych strzelanek. Na szczęście gracze nie będą musieli czekać zbyt długo na możliwość zagrania we wspomnianą produkcję. Nową datę premiery gry Painkiller wyznaczono bowiem na 21 października 2025 roku.

Na osłodę twórcy nowego Painkillera zaprezentowali graczom tryb „Rogue Angel”, który będzie niezależny od głównej kampanii. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniany wariant rozgrywki powinien przypaść do gustu wszystkim fanom gier z gatunku roguelike. Użytkownicy udadzą się bowiem do Czyśca, gdzie zmierzą się z „brutalnymi wrogami”, a każda śmierć będzie dla nich lekcją.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Painkiller zadebiutuje w przyszłym miesiącu na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami produkcja Anshar Studios będzie dostępna w polskiej wersji językowej (napisy). Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: Nowy Painkiller to piekło skrojone pod dzisiejszego gracza... ale czy to dobrze?

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/09/painkiller-delayed-to-october-21-roguelike-game-mode-revealed

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

