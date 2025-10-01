Painkiller w demonicznej akcji. Twórcy pokazali gameplay trailer z trybem kooperacji

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Painkiller zaliczy opóźnienie. Zgodnie z ostatnimi informacjami, produkcja ukaże się na rynku 21 października 2025 roku. Deweloperzy zaprezentowali tymczasem nowy zwiastun rozgrywki.
Nowa odsłona Painkillera w akcji. Tryb kooperacji i gotycki klimat w pełnej krasie
Materiał wideo, który promuje grę, został pokazany publiczności podczas wydarzenia Horror Game Awards Halloween Showcase. Zwiastun kładzie silny nacisk na szybkie tempo akcji i możliwość rozgrywki w trybie kooperacyjnym.
Nowa wersja Painkillera umożliwia grę w trybie online we współpracy dla maksymalnie trzech osób. Wspólnie z przyjaciółmi będziemy przemierzać zróżnicowane lokacje, odkrywać sekrety i stawiać czoła potwornym przeciwnikom. Gracze mają możliwość wyboru jednej z czterech odrębnych postaci, którymi są Ink, Void, Sol oraz Roch. Każda z tych postaci dysponuje unikalnymi atutami.
Oprócz standardowej kampanii, którą można przejść w pojedynkę lub w kooperacji, gra zawiera dodatkowy, zupełnie nowy tryb Rogue Angel Mode. Jest to brutalne doświadczenie w stylu roguelike, całkowicie niezależne od głównego wątku fabularnego. W tym trybie, gracze będą poruszać się po generowanych proceduralnie arenach, zbierając przedmioty, broń i karty tarota, aby ostatecznie zmierzyć się z epickimi bossami.
Painkiller to nowe, współczesne spojrzenie na klasyczną serię z możliwością kooperacji online dla aż do trzech graczy i rozgrywką offline. Walcz z hordami demonów i kolosalnymi koszmarami w bogatym w szczegóły, inspirowanym gotykiem otoczeniu.
Po trafieniu do Czyśćca za swoje występki wobec Nieba Głos Stwórcy oferuje ci szansę na zbawienie. Jako jeden z czempionów masz za zadanie powstrzymać upadłego anioła Azazela przed rozpętaniem piekła na ziemi za pomocą swoich demonicznych armii. Zmierzysz się z hordami przeciwników, demonami o niezwykłych mocach i Nefilimami, trzema diabelskimi dziećmi Azazela. – brzmi opis gry.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że Painkiller zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ukaże się 21 października 2025 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!