Painkiller w demonicznej akcji. Twórcy pokazali gameplay trailer z trybem kooperacji

Materiał wideo, który promuje grę, został pokazany publiczności podczas wydarzenia Horror Game Awards Halloween Showcase. Zwiastun kładzie silny nacisk na szybkie tempo akcji i możliwość rozgrywki w trybie kooperacyjnym.

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Painkiller zaliczy opóźnienie . Zgodnie z ostatnimi informacjami, produkcja ukaże się na rynku 21 października 2025 roku. Deweloperzy zaprezentowali tymczasem nowy zwiastun rozgrywki.

Nowa wersja Painkillera umożliwia grę w trybie online we współpracy dla maksymalnie trzech osób. Wspólnie z przyjaciółmi będziemy przemierzać zróżnicowane lokacje, odkrywać sekrety i stawiać czoła potwornym przeciwnikom. Gracze mają możliwość wyboru jednej z czterech odrębnych postaci, którymi są Ink, Void, Sol oraz Roch. Każda z tych postaci dysponuje unikalnymi atutami.

Oprócz standardowej kampanii, którą można przejść w pojedynkę lub w kooperacji, gra zawiera dodatkowy, zupełnie nowy tryb Rogue Angel Mode. Jest to brutalne doświadczenie w stylu roguelike, całkowicie niezależne od głównego wątku fabularnego. W tym trybie, gracze będą poruszać się po generowanych proceduralnie arenach, zbierając przedmioty, broń i karty tarota, aby ostatecznie zmierzyć się z epickimi bossami.