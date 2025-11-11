Ozzy Osbourne cały czas chciał tworzyć. Przed śmiercią muzyk planował nagrać nowy album

Jak ujawnił wieloletni gitarzysta artysty, Zakk Wylde, Ozzy Osbourne był pełen chęci do powrotu do studia i zdążył go już zaprosić do współpracy nad kolejną płytą. Zakk Wylde opowiedział serwisowi NJ.com:
Wysyłał mi wiadomości: “Zakk, zróbmy jeszcze jedną płytę. Naprawdę podobało mi się, kiedy byłeś w tym swoim okresie Allman Brothers, Skynyrd, kiedy nagrywaliśmy No More Tears, ciężko, ale bardziej melodyjnie, nie przytłaczająco ciężko”. A ja odpowiedziałem: “Dobrze Oz, cokolwiek chcesz.”
Zrobiliśmy koncert, on skończył książkę, skończyli dokument, a potem powiedział: “No dobrze, odchodzę”. Zakończył wszystko, co miał do zrobienia, i uznał: “Jestem gotów”.
Gitarzysta podkreślił również, że podczas koncertu w Birmingham nie zdawał sobie sprawy, że jest to ich ostatni wspólny występ:
Nigdy nie myślałem, że to będzie pożegnanie. Wydawało mi się, że po prostu zagramy ten koncert, a co będzie dalej – zobaczymy. Zawsze zakładaliśmy, że wszystko da się przetrwać. Nie myślałem wtedy: “To ostatni raz, kiedy gram z Ozzym” tylko: “Zróbmy to i bawmy się dobrze”, jak zawsze.
