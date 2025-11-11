Ozzy Osbourne cały czas chciał tworzyć. Przed śmiercią muzyk planował nagrać nowy album

Ozzy Osbourne planował rozpocząć pracę nad nowym albumem krótko przed swoją nagłą śmiercią w lipcu. Przypomnijmy, że legendarny frontman Black Sabbath zmarł w wieku 76 lat, zaledwie kilka tygodni po wielkim koncercie reunion w jego rodzinnym Birmingham.

Ozzy Osbourne planował kolejny album

Jak ujawnił wieloletni gitarzysta artysty, Zakk Wylde, Ozzy Osbourne był pełen chęci do powrotu do studia i zdążył go już zaprosić do współpracy nad kolejną płytą. Zakk Wylde opowiedział serwisowi NJ.com: