Ozzy Osbourne: No Escape from Now - recenzja filmu. Muzyka łagodzi obyczaje

Jeśli jako fan rocka liczysz na mocne uderzenie, możesz się rozczarować. Ten dokument nastawiony jest na wywołanie zupełnie innych emocji. To pożegnanie z wielkim artystą zadebiutuje na SkyShowtime już 2 listopada.

Jest taka scena w filmie Ozzy Osbourne: No Escape from Now, w której zmęczony i przytłoczony bólem Ozzy oddaje się swojemu hobby – strzelaniu z wiatrówki. Wtedy jego syn dopowiada, że dla ojca to zajęcie zawsze miało formę medytacji. Oddech Osbourne’a zwalniał, a on sam koncentrował się wyłącznie na celu. Najnowszy dokument o legendzie rocka staje się właśnie taką medytacją – nad życiem, przemijaniem i ceną sławy – bardziej niż zapierającą dech piosenką.

5 lipca 2025 roku przejdzie do historii muzyki rockowej. Tego dnia Ozzy Osbourne po raz ostatni wychodzi na scenę, by pożegnać się z fanami – choroba i wiek nie pozwalają mu już tworzyć, a tym bardziej koncertować. Ponieważ dotychczas nie miał okazji zrobić tego w sposób, jaki przystał na artystę jego formatu, jego żona postanowiła zorganizować mu ten ostatni występ, dwa lata po zakończeniu kariery scenicznej. Otoczony przez Metallikę, Aerosmith i innych gigantów sceny, śpiewa niezapomniane “Mama, I’m Coming Home”, a fani nie mają wątpliwości, że słyszą te słowa po raz ostatni. Ozzy daje z siebie wszystko - dosłownie. Dwa tygodnie później, 22 lipca, w wyniku zawału serca, żegna się z tym światem.

Koncert, który przejdzie do historii rocka

Wiedząc, do jakiego momentu nieuchronnie zmierza dokument Ozzy Osbourne: No Escape from Now, jeszcze bardziej trafiają słowa bohatera filmu. W pewnym momencie mówi on z nieskrywaną szczerością, że gdy przyjdzie już ta ostateczna chwila, jego ostatnie spojrzenie wstecz będzie pełne satysfakcji. Wbrew odczuwanemu cierpieniu – wynikającemu zarówno z trawiącej go choroby Parkinsona, jak i z nabytych urazów – Ozzy do ostatnich dni czuł dumę z tego, jak przeżył swoje życie. I miłość, choć kontakt z tym uczuciem nieustannie zaburzał mu ból.

Pewnie jestem w mniejszości i pewnie nie zasłużyłem na wypowiedź o tym artyście, ale moje dłuższe spotkanie z Ozzy Osbournem nie nastąpiło za sprawą muzyki. Stało się to dzięki reality show. Ozzy to nie jest dokładnie moja muzyczna półka, ale w pełni utożsamiam się z jego wrażliwością, która w sposób zaskakujący ujawniła się też w pamiętnym The Osbournes emitowanym na MTV. Tak się składa, że film dokumentalny Ozzy Osbourne: No Escape from Now bliższy jest właśnie temu ludzkiemu obliczu artysty, niż jego karierze muzycznej. Z jednym zastrzeżeniem – mamy tu do czynienia nie tyle z rodzinnymi perypetiami, co raczej z cierpieniem jednostki zmierzającej ku nieuchronnemu. To też film, który bardziej się czuje, niż rozumie. Jakkolwiek daleki jest od muzyki, w sposobie działania jest jednak zbieżny.

Piosenkarz, który stał się legendą

Dokument Ozzy Osbourne: No Escape from Now wyreżyserowała laureatka nagrody BAFTA, Tania Alexander. Zdjęcia rozpoczęto na początku 2022 roku, podczas sesji nagraniowej albumu Patient Number 9, a produkcja trwała przez kolejne miesiące — obejmując, jak się okazuje fatalny w skutkach upadek muzyka w 2019 roku, jego walkę ze zdrowiem i przygotowania do pożegnalnego koncertu z Black Sabbath w lipcu 2025. Łatwo założyć, że film powstał z inicjatywy wieloletnich współpracowników muzyka, którzy początkowo chcieli opowiedzieć o jego walce z chorobą Parkinsona i o tym, jak artysta radzi sobie z codziennością poza sceną. Z czasem projekt nabrał jednak zupełnie innego wymiaru — stał się poruszającym zapisem ostatnich miesięcy życia legendy rocka.

Twórcy, rejestrując intymne rozmowy i domowe chwile, stworzyli portret człowieka pogodzonego z losem, a jednocześnie wciąż pełnego charakterystycznego dla siebie czarnego humoru. Film jest nie tylko hołdem dla ikony rocka, lecz także głębokim studium przemijania i siły ducha. W swym minimalistycznym stylu bardzo przypomina produkcję Apple sprzed dwóch lat - Nieustannie: Historia Michaela J. Foksa, także ze względu na zbieżność doświadczeń głównych bohaterów. Tu także dokument niejako „płynie” razem z widzem. Brak tu krzykliwych wstawek, zamiast tego napisy wyłaniają się z ciszy w sposób mało wymuszony. Słyszymy codzienność artysty, przerywaną od czasu do czasu bardzo swobodnymi wypowiedziami członków jego rodziny, w tym przede wszystkim jego żony, Sharon.

Rodzina, która była fundamentem

Jej warto poświęcić osobny akapit, bo nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Sharon odcisnęła piętno zarówno na karierze, jak i życiu Ozzy’ego, co w pełni wybrzmiewa w tym materiale. Nie była tylko partnerką w codziennym życiu – pełniła również funkcję kogoś w rodzaju managera, stojącego za ostatnimi muzycznymi dokonaniami legendy rocka. Co bardzo ważne, w jednym ze wzruszających momentów filmu Ozzy podkreśla z całą stanowczością, że bez niej jego kariera nie byłaby, jak samo określa Ozzy, „w pełni udana”.