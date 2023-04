Oxenfree II: Lost Signals ukaże się latem? Do sieci wyciekła data premiery gry

Wygląda na to, że poznaliśmy termin debiutu nowej produkcji Night School Studio.

Oxenfree II: Lost Signals miało zadebiutować na rynku w zeszłym roku, ale już pod koniec września deweloperzy ze studia Night School Studio poinformowali o opóźnieniu debiutu swojej produkcji. Tymczasem wiele wskazuje na to, że prace nad grą zmierzają ku końcowi. Niewykluczone, że twórcy wkrótce oficjalnie ujawnią dokładną datę premiery wspomnianego tytułu, ponieważ zdążył ona już wyciec do sieci.

Data premiery Oxenfree II: Lost Signals odnaleziona w bazie danych PlayStation Store

Na profilu PlayStation Game Size na portalu społecznościowym Twitter pojawił się wpis, w którym poinformowano, że premiera Oxenfree II: Lost Signals odbędzie się 12 lipca 2023 roku. Informacja o terminie debiutu nowej produkcji Night School Studio pochodzi z serwerów PlayStation Store. Deweloperzy nie odnieśli się jeszcze jednak do całej sytuacji.



Akcja Oxenfree II: Lost Signals rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części. Historia zaprezentowana w kontynuacji skupi się wokół postaci Riley, która wraca do miasteczka Camena. Bohaterka będzie chciała zbadać, czym dokładnie są tajemnicze sygnały adiowe, lecz podczas przeprowadzanego przez nią śledztwa zaczną się dziać jeszcze dziwniejsze rzeczy.



Na koniec przypomnijmy, że Oxenfree II: Lost Signals powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Warto także przypomnieć, że zespół Night School Studio we wrześniu 2021 roku został przejęty przez Netflix.

