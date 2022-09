Oxenfree II: Lost Signals zalicza opóźnienie. Gra nie zadebiutuje w 2022 roku

Jeśli czekacie na zapowiedziane w kwietniu ubiegłego roku Oxenfree II: Lost Signals, to niestety nie mamy dla Was dobrych wieści. Kontynuacja debiutanckiej produkcji Night School Studio miała zadebiutować na rynku w tym roku, ale okazuje się, że na premierę gry będziemy musieli poczekać nieco dłużej. Twórcy poinformowali bowiem, że tytuł nie trafi do sprzedaży w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Premiera Oxenfree II: Lost Signals dopiero w 2023 roku

Night School Studio opublikowało na portalu społecznościowym Twitter komunikat, w którym poinformowano, że premiera gry Oxenfree II: Lost Signals odbędzie się dopiero w 2023 roku. Niestety twórcy nie ujawnili dokładnej daty. Opóźnienie wynika z chęci dopracowania produkcji i dostarczeniu graczom „możliwe najlepszego” produktu.



Dodatkowy czas ma także pozwolić deweloperom przygotować więcej lokalizacji. Trzymamy więc kciuki za polską wersję językową. We wspomnianym komunikacie zespół Night School Studio podziękował również fanom za okazywane wsparcie i zrozumienie, a także za cierpliwość.



Warto wspomnieć, że akcja Oxenfree II: Lost Signals rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części. Historia zaprezentowana w kontynuacji skupi się wokół postaci Riley, która wraca do miasteczka Camena. Bohaterka będzie chciała zbadać, czym dokładnie są tajemnicze sygnały radiowe, lecz podczas przeprowadzanego przez nią śledztwa zaczną się dziać jeszcze dziwniejsze rzeczy.



Zgodnie z zapowiedziami, Oxenfree II: Lost Signals powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Warto także przypomnieć, że zespół Night School Studio we wrześniu ubiegłego roku został przejęty przez Netflix.

