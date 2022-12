Overwatch 2 – dzięki zmianom nową postać odblokujemy znacznie szybciej

Blizzard zaprezentował nowego czempiona na początku listopada. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj. Warto zaznaczyć, że Ramattra zadebiutuje wśród innych herosów Overwatch 2 właśnie dziś, wraz ze startem kolejnego sezonu zmagań. Jeśli planujecie przetestować nowego bohatera, to mamy dla Was dobre wiadomości.

Overwatch 2 – dziś start drugiego s ezonu zmagań

Twórcy podjęli decyzję o bardziej przystępnym udostępnieniu postaci dla graczy, którzy nie chcą dodatkowo płacić za ich szybsze odblokowanie. Planowo Ramattra miał znajdować się na 55 poziomie w sezonowym battlepassie. Po zmianach odblokujemy go już po osiągnieciu 45 poziomu. To z pewnością nieco przyśpieszy czas potrzebny na zdobycie nowego czempiona.



Wszystko wskazuje na to, że najnowsza produkcja od amerykańskiego studia radzi sobie naprawdę nieźle. W listopadzie twórcy chwalili się wynikami i trzeba przyznać, że ilość zarejestrowanych graczy może robić wrażenie. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.



Oczywiście, chętnie dowiemy się, co Wy myślicie o Overwatch 2 i jakie są Wasze wrażenia z rozgrywki. Tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zagrać w tę produkcję, odsyłamy do przygotowanej przez nas recenzji. Muradin zatytułował swój tekst „Overwatch 2 - recenzja aktualizacji?”, a gra finalnie otrzymała ocenę 7.5/10.

