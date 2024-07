Suicide Squad: Kill the Justice League w formie. Nowy sezon zalicza opóźnienie

W zeszłym tygodniu doczekaliśmy się zapowiedzi 2. sezonu Suicide Squad: Kill the Justice League . Rocksteady Studios zaprezentowało wówczas nową zawartość, a także ujawniło datę startu nowego sezonu. Zgodnie z przekazanymi informacjami miał on rozpocząć się 11 lipca 2024 roku, czyli już jutro, ale – jak się okazuje – tak się nie stanie.

Na koniec przypomnijmy, że Suicide Squad: Kill the Justice League dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Rocksteady Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Suicide Squad: Kill The Justice League. Mamy Avengersów w domu.

